Şarap şişelerinde sevkiyat. Düsseldorf'tan getirildi, orijinal izlenimi verildi

Bunun üzerine ayrıntılı incelemeye başlatan ekipler, şişelerin uyuşturucu madde taşımak amacıyla özel olarak hazırlandığı belirledi.

Şüphelilerden birinin valizindeki 4 şarap şişesinde 5 kilo 250 gram, diğer şüphelinin valizindeki 4 şarap şişesinde ise 5 kilo 50 gram olmak üzere toplam 10 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.