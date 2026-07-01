Şarap şişelerinde sevkiyat. Düsseldorf'tan getirildi, orijinal izlenimi verildi
01.07.2026 10:02
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Düsseldorf'tan gelen iki yolcunun valizlerinden orijinal izlenimi verilen şarap şişelerine gizlenmiş 10 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da Düsseldorf-Sabiha Gökçen Havalimanı seferine yönelik yürüttükleri risk analizi çalışmaları kapsamında iki kadın yolcuyu takibe aldı.
Şüphelilerin valizlerinde bulunan şarap şişeleri, ilk incelemede orijinal ürün izlenimi verdi. Ancak narkotik ekipleri, şişelerin dip kısmında normal şarapta görülmesi beklenmeyen kristalleşmeyi fark etti.
Bunun üzerine ayrıntılı incelemeye başlatan ekipler, şişelerin uyuşturucu madde taşımak amacıyla özel olarak hazırlandığı belirledi.
Şüphelilerden birinin valizindeki 4 şarap şişesinde 5 kilo 250 gram, diğer şüphelinin valizindeki 4 şarap şişesinde ise 5 kilo 50 gram olmak üzere toplam 10 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
NORMAL ALKOL TAŞIYORMUŞ İZLENİMİ VERİLDİ
Sıvı metamfetaminin gerçek şarap şişelerine doldurulduğu, şişelerin kapak ve etiketlerinin ise orijinalliğini koruyacak şekilde muhafaza edildiği tespit edildi.
Şüphelilerin, uyuşturucuyu normal içki taşınıyormuş izlenimi vererek Türkiye'ye sokmayı amaçladığı değerlendirilirken, sevkiyat planı şişelerin dip kısmındaki kristalleşme sayesinde ortaya çıkarıldı.
Gözaltına alınan iki kadın şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.