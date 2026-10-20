Sarıgüllere kara para aklama tutuklaması | Soruşturma nasıl başladı, neler biliniyor?

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken yapılan açıklamada; Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi.

Soruşturmanın ardından açıklama yapan Sarıgül, dosyada müşteki olarak yer alan kişilere kamu ihalesi, arazisi, kredisi verilmediğini ve böyle bir vaatte bulunulmadığını öne sürdü.

"Olayda zarar gören tek taraf ben ve ailemdir." ifadelerini kullanan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Soruşturmanın açılmasına neden olan şahıslarla, 'Türkiye’ye yatırım getirebilir miyiz?' düşüncesiyle görüşülmüştür. Şahısların yatırım projelerinin uydurma ve dolandırmaya yönelik olduğunun -geç de olsa-anlaşılması üzerine de temas kesilmiştir. Soruşturmanın açılmasına neden olan şahısların ortaya koyduğu belgeler, sözleşmeler, banka dekontları, noter tasdikleri sahtedir, üretilmiştir. Bununla ilgili tüm bilgi ve belgeleri avukatlarımız soruşturma makamlarıyla paylaşacaktır."

Sarıgül, dosyada müşteki olarak yer alan kişilerin doğrudan ve dolaylı şantaj yaptığını iddia edip "Sonuç alamayınca bu şantajlarını kamuoyu baskısıyla güçlendirmek için gazeteci Murat Ağırel’le temasa geçmişlerdir. Sayın Ağırel’in kendisine ulaşan iddia ve belgeleri incelemek, doğrulamak, tarafları dinlemek istemesi ve kuşkuyla yaklaşması üzerine aile fertleri ve gazeteci Murat Ağırel hakkında Mali Suçlarla Mücadele birimine şikâyette bulunmuşlardır." açıklamasında bulundu.

"SORUŞTURMA AÇILMASINI DAHİ GEREKTİRMEYECEK ÖLÇÜDE SAHTE"

Eski eşi ve oğlunun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yeniden açıklama yapan Sarıgül, "Suçlamada bulunan şahısların ortaya koyduğu belgeler herhangi bir soruşturma işleminin açılmasını dahi gerektirmeyecek ölçüde sahte belgelerdir. Aile üyelerimin ve arkadaşlarımın masumiyeti ve haklılıklarının ortaya çıkması için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hukuka olan inancımızı yitirmeden, yargıya güvenmeye devam edeceğiz." dedi.