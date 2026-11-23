Türkiye'de bireysel olarak aslan beslemenin yasak olduğunu ifade eden Osman Terkan, aslanın nereden geldiğine ilişkin ise şunları aktardı:

"Bu aslanın nereden geldiği merak ediliyor. Bu aslanın, burada yaşayan bir villa sahibinin bahçesinde baktığı bir aslan olduğu ve oradan kaçtığı değerlendiriliyor."

Terkan, aslanın kime ait olduğu ve nereden kaçtığının belirlenmesi için güvenlik kameralarının incelendiğini aktardı.