Sarıyer'de aslan alarmı: Yollar kapatıldı, aslan her yerde aranıyor
23.11.2026 10:55
Son Güncelleme: 23.11.2026 11:31
Sarıyer'de görülen aslanı yakalama çalışmaları sürüyor. Uskumruköy'de bazı yollar kapatıldı. Ekipler ormanlık alana yoğunlaştı. Aslanın nereden kaçtığının belirlenmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görünen aslanı yakalama çalışmaları sürüyor.
Uskumruköy'de dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, aslan gördüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Bölgede çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanı tespit etti.
Bölgedeki arama çalışmaları gece boyunca sürdü.
Saat 11.00 itibarıyla Uskumruköy Mahallesi'nden son durumu aktaran NTV muhabiri Osman Terkan, "Kapsamlı bir arama çalışması yapılıyor. Gönüllülerin de desteğiyle aslan bulunmaya çalışılıyor." dedi.
Sarıyer'de yaşayanlara tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldığını aktaran Terkan, aslanın şu an itibarıyla tam olarak nerede olduğunun bilinmediğini ve olay yerindeki ekip sayısının her geçen saat arttığını söyledi.
SARIYER'DE GÖRÜNEN ASLAN KİMİN, NEREDEN KAÇTI?
Türkiye'de bireysel olarak aslan beslemenin yasak olduğunu ifade eden Osman Terkan, aslanın nereden geldiğine ilişkin ise şunları aktardı:
"Bu aslanın nereden geldiği merak ediliyor. Bu aslanın, burada yaşayan bir villa sahibinin bahçesinde baktığı bir aslan olduğu ve oradan kaçtığı değerlendiriliyor."
Terkan, aslanın kime ait olduğu ve nereden kaçtığının belirlenmesi için güvenlik kameralarının incelendiğini aktardı.
TERMAL KAMERAYA YAKALANDI, İĞNEYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK
Sabah saatlerinde bölgedeki son gelişmeleri aktaran NTV muhabiri Ali Ablay ise, aslanın bulunduğu ormanlık bölgede bir çember oluşturulduğunu söyledi.
Aslan gece boyunca aslan termal kameralarla arandı. Bölgede panik yaratan hayvan, bir süre boyunca termal kamera tarafından görüntülendi.
Ablay, uzman veterinerlerin aslanı uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirmek için hazırda tutulduğunu belirtti.
Aslana herhangi bir zarar verilmeden, uyuşturucu iğne kullanılarak etkisiz hale getirilmesi planlanıyor.
NTV yayınına katılan Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ise vatandaşları uyardı.
Aksu, aslanın nereden geldiğine yönelik kesin bir bilgi olmadığını söylerken, “Dişi bir aslana benziyor ama başka bir hayvan da olabilir. Yaban bir hayvan olduğu kesin. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olması önemli. Sokağa çıkmamalarında yarar var. Uskumruköy'ün merkezine çok yakın bir mesafede.” dedi.
BAZI YOLLAR YAYA VE ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI
Güvenlik önlemleri alınarak bölgede başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Aslan olduğu değerlendirilen hayvanın son görüldüğü bölge ve ekipler tarafından yürütülen çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.
Jandarma ekipleri aslanın en son görüldüğü bölge olan Uskumruköy Mahallesi'nde bazı yollar yaya ve araç giriş çıkışlarına kapattı.