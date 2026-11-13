Sarıyer'de feci olay: Boğaziçili Öyküm yaşam savaşı veriyor

İstanbul Sarıyer'de bina boşluğuna düşen üniversite öğrencisi Öyküm Naz. S., ağır yaralandı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisi Öyküm Naz S., arkadaşlarıyla bir balık restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek üzere ayrıldı.

Evinin önüne gelen Öyküm Naz S., yerdeki çamura basmamak için duvar kenarına adım attı. Bu sırada dengesini kaybeden Öyküm Naz S., bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı.