Sarıyer'de sel sularında aracı böyle sürüklenmiş. "İçinde adam var"
18.10.2026 10:10
Son Güncelleme: 18.10.2026 10:23
İstanbul Sarıyer'de selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak sırasında Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi’nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendisinden haber alınamayan Ahmet Derin’in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Derin’in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Selin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin yükselen suyu izledikleri sırada yaşadıkları panik konuşmalara yansıdı.
Görüntülerde, "Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan." dediği anlar duyuluyor. Görüntülerinde devamında ise, "Abi inelim, herhalde öleceğiz burada." cümleleri cep telefonu kamerasına yansıyor.
Aracın sel sularında sürüklendiği sırada çevredekilerden birinin, "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin" sözleri cep telefonu kamerasına yansıyor. Diğer yandan Ahmet Derin ile aynı selde kaybolan Haşim Ciritoğulları’nı (55) bulmak için başlatılan arama çalışmaları da sürüyor.
AHMET DERİN'İN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR
PENDİK'TE İKİ KİŞİ ARANIYOR
Öte yandan Pendik'teyse gece yarısı etkili olan sağanakta sel sularına kapılan araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
İSTANBUL'DA SEL 4 CAN ALDI
Son bilgilere göre de İstanbul'da sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.