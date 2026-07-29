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Şarj istasyonunda elektrikli otomobil alev aldı. Yangın battaniyesi ile müdahale

29.07.2026 03:31

Son Güncelleme: 29.07.2026 03:41

DHA

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Kayseri’de şarj istasyonundayken henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp, patlamanın meydana geldiği otomobil, itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi ile yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

Şarj istasyonunda elektrikli otomobil alev aldı. Yangın battaniyesi ile müdahale
DHA

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı’nda bir elektrikli araç şarj istasyonunda alev aldı. 

Şarj istasyonunda elektrikli otomobil alev aldı. Yangın battaniyesi ile müdahale 1
DHA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti. 

Müdahale esnasında araçta patlama meydana geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü.
Şarj istasyonunda elektrikli otomobil alev aldı. Yangın battaniyesi ile müdahale 3
DHA

Otomobilde hasar meydana gelirken, olay anı istasyondaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

ELEKTRİKLİA RAÇ YANGININA NASIL MÜDAHALE EDİLİR? 4
DHA

ELEKTRİKLİA RAÇ YANGININA NASIL MÜDAHALE EDİLİR?

Elektrikli araç batarya yangınlarında su ya da köpükle ile müdahale işe yaramıyor. Özellikle batarya yangınlarında aracın kendi kendine sönmesini beklemek gerekiyor. Etrafa zarar vermemesi amacıyla da yangın örgütü ya da battaniyesi denilen sistemle üstü örtülüyor. 