Şarj istasyonunda elektrikli otomobil alev aldı. Yangın battaniyesi ile müdahale

Elektrikli araç batarya yangınlarında su ya da köpükle ile müdahale işe yaramıyor. Özellikle batarya yangınlarında aracın kendi kendine sönmesini beklemek gerekiyor. Etrafa zarar vermemesi amacıyla da yangın örgütü ya da battaniyesi denilen sistemle üstü örtülüyor.