Savunma Fuarı SAHA 2026 başladı. Yerli ve milli savunma sistemleri ilk kez sergileniyor
06.05.2026 03:36
NTV - Haber Merkezi
Dünya savunma sanayinin kalbi bugünlerde İstanbul’da atıyor. Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı SAHA İstanbul, 120 ülkeden, bin 700'den fazla firmanın katılımıyla başladı. Fuarda, Türkiye'de geliştirilen çok sayıda yerli ve milli savunma sistemi de ilk kez sergileniyor. Bunlar arasında kıtalararası füze de bulunuyor.
Balistik füzeler, hava savunma sistemleri, kamikaze sualtı dronları ve çok daha fazlası. İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.
Fuarda, Milli Savunma Bakanlığı ARGE birimi tarafından geliştirilen silah sistemleri dikkat çekiyor.
Bunlar arasında Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en uzun menzilli ve en hızlı füze olma özelliğine sahip
6 bin km menzilli kıtalararası füze YILDIRIMHAN da var.
ASELSAN ve Roketsan da geliştirdikleri sualtı saldırı dronu ve balistik füze sistemleriyle fuarda yer aldı.
BAYKAR SİVRİSİNEK
Türkiye'nin öncü savunma sanayi firmalarından Baykar da fuara K2 kamikaze dronu ile Sivrisinek ve Mızrak adlı üç yeni çalışma ile katıldı.
BAYKAR MIZRAK
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bunlar sürü halinde yapay zekayla donatılmış akıllı sürü otonomisiyle görev yapabilen, kendi içlerinde sinerjiyle koordine olabilen, akıllı bir şekilde küresel konumla sistemlerinden bağımsız bir şekilde hedefe gidip hedefi bulup etkisiz hale getirebilen farklı kabiliyetteki kamikaze insansız hava araçları.” ifadelerini kullandı.
STM KUZGUN
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli imkanlarla geliştirdiği, 1000 kilometrenin üzerindeki menzili ve yüksek patlayıcı harp başlığıyla dikkati çeken kamikaze İHA sistemi "KUZGUN"u, SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkardı. Milli imkanlarla geliştirilen sistem, 1000 kilometrenin üzerindeki uçuş menzili, 6 saate varan havada kalış süresi, 200 kilogram kalkış ağırlığıyla dikkati çekerken 3 bin 500 metre irtifada etkin operasyon kabiliyeti sunuyor.
Fuar 9 Mayıs'a kadar devam edecek.