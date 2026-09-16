Devasa ikramiye tutarlarıyla Türkiye'nin en popüler şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişle birlikte haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Oynadığı kupona güvenen şans oyunu severler, Sayısal Loto sonuçları ekranından biletlerini kontrol etmeye başladı. 6 bilen çıkıp çıkmadığı, ikramiyenin bir sonraki çekilişe devredip devretmediği ve ikramiye dağılım tablosu Milli Piyango TV ve resmi web sitesinde yayınlandı. Bilet numaranız ile kazanç durumunuzu kontrol etmek için resmi sorgulama ekranını ziyaret edebilirsiniz.