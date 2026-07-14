Schengen için "güvenilir kişiler" formülü masada. Kimler 5 yıllık vize alabilecek?

İlk çalışmanın bu kitlelerin nasıl tespit edileceğine dönük olacağını belirten Sonumut, şöyle devam etti:

"Bunlara önce iki, ardından beş yıl vize verilmesi gündemde. Bunda hem Türkiye'nin iradesi var, hem Avrupa Birliği'nin isteği var. Bu sayede yapılacak başvuru adedi veya uzun vadede 200-400 bin olarak hesaplanıyor. Bu sayede vize serbestisi sağlanana kadar var olan mağduriyetin geçici bir süre de olsa giderilmesi öngörülüyor."