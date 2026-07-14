Schengen için "güvenilir kişiler" formülü masada. Kimler 5 yıllık vize alabilecek?
14.07.2026 16:19
Son Güncelleme: 14.07.2026 16:38
Türk vatandaşlarının uzunca bir süredir mağduriyet yaşadığı Schengen vizesiyle ilgili yeni adımlar gündeme geldi. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut, "vize reddi" ile "kısa süreli vize" çilesini bitirecek formülün ayrıntılarını aktardı.
Çin'in ardından dünyada en fazla Schengen başvurusu yapan ülke konumundaki Türkiye'de gözler, uzunca bir süredir vizesiz seyahate çevrilmiş durumda.
Hükümet yetkilileri çalışmalarını sürdürürken NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut, yeni bir gelişmeyi paylaştı ve "vize reddi" ile "kısa süreli vize" çilesini bitirecek formülün ayrıntılarını aktardı.
Kısa süreli vizeler nedeniyle Türk vatandaşlarının yıl içinde 2-3 başvuruda bulunduğunu, bu nedenle konsolosluklardaki iş yüklerinin de artttığını belirten Sonumut, "güvenilir" kişilerin tespitiyle ilgili teknik çalışmaların hafta içinde başlayacağını bildirdi.
Sonumut, bu "güvenilir kişiler" için şu örnekleri sıraladı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören firmaların sahipleri, İstanbul, Ankara, İzmir sanayi odalarına üye kişiler, Avrupa'da araştırma yapan uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler…
İlk çalışmanın bu kitlelerin nasıl tespit edileceğine dönük olacağını belirten Sonumut, şöyle devam etti:
"Bunlara önce iki, ardından beş yıl vize verilmesi gündemde. Bunda hem Türkiye'nin iradesi var, hem Avrupa Birliği'nin isteği var. Bu sayede yapılacak başvuru adedi veya uzun vadede 200-400 bin olarak hesaplanıyor. Bu sayede vize serbestisi sağlanana kadar var olan mağduriyetin geçici bir süre de olsa giderilmesi öngörülüyor."