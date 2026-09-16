Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Fiyatları artırmak için ölüleri de kullanmışlar

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda çiftçilerin ifadeleri de yer aldı.

Şüpheli konumdaki bir şirket adına 818 bin 125 liralık makbuz düzenleyen çiftçi A.K., kapya biberini şirket adına hareket eden İsmail D.'ye sattığını belirtti.

A.K., ürünün kilogramını en fazla 11,50 liradan sattığını ancak makbuzlarda kilogram fiyatının ortalama 18,70 lira olarak gösterildiğini ifade etti.

ÇİFTÇİDEN 8 LİRAYA ALIP, 24 LİRA GÖSTERMİŞLER

Adına 759 bin 776 liralık makbuz düzenlenen C.S. ise ürünlerini 8-9 liradan sattığını, buna karşılık makbuzlarda kilogram fiyatının 18,70 ile 23,95 lira arasında gösterildiğini söyledi.

E.B. ise adına 1 milyon 236 bin 522 liralık makbuz düzenlenmesine rağmen bu belgelerden haberi olmadığını, makbuzlarda yer alan kapya biberini hiç üretmediğini ve herhangi bir firmaya satmadığını beyan etti.

Yapılan incelemede şirketlerin envanter ve ticari kayıtları arasında da uyumsuzluk bulunduğu belirlendi.