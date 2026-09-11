Seçil Erzan yeniden hakim karşısında: Duruşmada Arda Turan iddiası

İstinaftan dönen dava ile ilgili ilk duruşmanın bugün yapılmasına karar verildi.

Seçil Erzan, tekrar hakim karşısına çıktı.

Adil yargılanmadığını ve söylediklerine itibar edilmediğini iddia eden Erzan, "Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi. Birincisi hakkımda bir önce yargılandığım mahkemede savcılıkta verdiğim beyanlar ile diğer beyanlarım arasında çelişki bulunduğu gerekçesi ile sadece savcılık beyanlarım esas alındı. Ben yeterli hukuki desteği alamadım." dedi.

O dönem bir takım yönlendirmeler ile ifade verdiğini iddia eden Erzan, "Benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım. Banka anlamaya çalıştı. Serum takıldı bana. Bana banka yetkilileri bir avukat yönlendi. Savcıya gittim, beyanlarımda da savcıya sığındım o gün. Her şeyi açık doğruluğu ile anlatmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Söylediği her şeyin bağlamından koparıldığını öne süren Erzan, "Para bende değil onu anlattım o gün. Bankanın avukatı ‘yukardan baskı varmış sen tutuklanıyorsun' dedi." diyerek savunmasına devam etti.