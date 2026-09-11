Seçil Erzan yeniden hakim karşısında: Duruşmada Arda Turan iddiası
11.09.2026 14:50
Son Güncelleme: 11.09.2026 14:50
Hayali fon iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, istinafın bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıktı. Erzan duruşmada, "Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin." dedi.
Ünlü isimleri hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen ve 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın bugün yeniden yargılanmasına başlandı.
Yüksek karlı, güvenilir bir fon vaadiyle aralarında Fatih Terim , Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu toplamda 41 kişiyi dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan yeniden hakim karşısına çıktı.
İki yıl süren yargılamanın ardından Erzan, geçen sene aralık ayında 102 yıl 4 ay hapis cezası ve 767 bin 240 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.
İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Erzan'ın avukatları tarafından itiraz edildi ve dosya istinafa gönderildi.
Bölge Adliye Mahkemesi, hüküm kurulurken birleşen dosya bilgilerine yer verilmediği ve bunun da denetim güçlüğüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle itirazları yerinde gördü.
YENİDEN HAKİM KARŞISINDA
İstinaftan dönen dava ile ilgili ilk duruşmanın bugün yapılmasına karar verildi.
Seçil Erzan, tekrar hakim karşısına çıktı.
Adil yargılanmadığını ve söylediklerine itibar edilmediğini iddia eden Erzan, "Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi. Birincisi hakkımda bir önce yargılandığım mahkemede savcılıkta verdiğim beyanlar ile diğer beyanlarım arasında çelişki bulunduğu gerekçesi ile sadece savcılık beyanlarım esas alındı. Ben yeterli hukuki desteği alamadım." dedi.
O dönem bir takım yönlendirmeler ile ifade verdiğini iddia eden Erzan, "Benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım. Banka anlamaya çalıştı. Serum takıldı bana. Bana banka yetkilileri bir avukat yönlendi. Savcıya gittim, beyanlarımda da savcıya sığındım o gün. Her şeyi açık doğruluğu ile anlatmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
Söylediği her şeyin bağlamından koparıldığını öne süren Erzan, "Para bende değil onu anlattım o gün. Bankanın avukatı ‘yukardan baskı varmış sen tutuklanıyorsun' dedi." diyerek savunmasına devam etti.
"ARDA TURAN'IN BİR KURUŞ ALACAĞI VARSA BANA BİN YIL CEZA VERİN"
Seçil Erzan, savunmasının devamında şöyle konuştu:
"Ben korku, baskı altında herkese fon dedim o gün. Bunu bana söyleyen avukatların elinde bir mektup var onu sunmak istiyorum. Ben fon demedim. Ben banka ile görüşmeler yaptım. Ben o gece bana ne dedilerse karşısına yazdım. Bu fon beyanları bir temele oturtuldu. ‘Ben kandırdım, iradelerini fesada uğrattım' ifadesi oturtuldu."
Kendisinin bir sistem kurmadığını, yüksek faiz vaadi ile somutlaştırılacak bir davranışının olmadığını da iddialarına ekleyen Erzan, "Arda Turan'ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı." dedi.
Turan'ın kendisine küfürler ettiği de öne süren Erzan, "Bu bir sistemse bu sistemi yöneten kim? 1'e 5 imkansızken 1'e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben bir sistem hiçbir şey kurmadım. Ödeyemedim, ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım. Hiç kimsenin iradesini fesada uğratma kastım olmadı. Arkadaşlarımın geri ödemelerini yapamadım. Annemin babamın bütün her şeyini sattım. Yeter ki kapansın bitsin. Faiz oranı ile kimseyi kandıramazsınız." dedi.
Duruşmaya öğle arası verildi.
SEÇİL ERZAN NEYLE SUÇLANIYORDU?
Kurduğu ponzi para sistemi nedeniyle "Ponzi Seçil" olarak nitelendirilen Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.
KAÇ YIL CEZA VERİLDİ?
2 yıl süren yargılama sonunda Seçil Erzan, 102 yıl 4 ay hapis cezası ve 767 bin 240 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Seçil Erzan 41 kişiye yönelik eylemi nedeniyle ceza verildi. En çok Arda Turan'ı dolandırdığı iddiasıyla 8 yıl 4 ay ceza aldı. Emre Belözoğlu için 6 yıl 3 ay, Muslera için 3 yıl 7 aylık bir ceza aldı.
Erzan'ın, Fatih Terim'e yönelik dolandırıcılık eylemi nedeniyle aldığı 10 aylık ceza ise ertelendi.
Seçil Erzan’la birlikte yargılanan Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için duruşma savcısı bir önceki duruşmada beraat talep etmişti. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu beraat etti.
Kararda ayrıca "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, Erzan'ın bu suç yönünden 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydedilmişti.
İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmişti.
Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtilmişti.
İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydedilmişti.