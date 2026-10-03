Şehit oğluna anlamlı hediye. Babasının adının verildiği TOMA sünnet arabası oldu
03.10.2026 23:36
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ali Sevim'in Eskişehir'de yaşayan oğlu Eyüphan Sevim'in sünnet düğününde, babasının adı verilen TOMA sünnet arabası oldu.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çevik kuvvet olarak görevliyken 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Ali Sevim'in oğlu 9 yaşındaki Eyüphan Sevim için Eskişehir'de sünnet düğünü düzenlendi.
Eyüphan'ın isteği üzerine, daha önce şehit babasının adının verildiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) süslenerek sünnet arabası olarak hazırlandı.
Şehidin ailesinin Vadişehir Mahallesi'ndeki evinin önünde, 1 TOMA aracı, 4 motosikletli polis ve 1 trafik polisi aracı ile birlikte çok sayıda araçla büyük bir konvoy düzenlendi.
TOMA'ya bindirilen Eyüphan, konvoy eşliğinde şehirde gezdirildi.
"9 YILDIR AĞLIYORUM, BUGÜN OĞLUM İÇİN AĞLAMAYACAĞIM"
Anne Demet Sevim, "İnanın şu an tarif edilmez duygular yaşıyorum. Sevinç, üzüntü, gurur hepsi bir arada. Bugün çocuğum için ayaktayım, onun için yaşadım, biz babasıyla gurur duyduk, o da eminim bizi görüyor, hissediyor. Boğazım düğüm düğüm ama bugün oğlum için ağlamayacağım, 9 yıldır ağlıyorum, bugün onun için ağlamayacağım." dedi.
Sünnet arabası seçimine oğlu Eyüphan'ın karar verdiğini dile getiren Demet Sevim, "Eyüphan'a ne istediğini sordum, babasının isminin yazdığı TOMA'yı istediğini söyledi. Sağ olsun emniyetimiz de kabul etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizde emniyetin ayrı bir yeri var, oğlum da bu yüzden TOMA istedi." dedi.
"BABAMIN ADININ YAZDIĞI TOMA'YI İSTEDİM"
Sünnet aracının TOMA olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Eyüphan Sevim ise "Şu an çok mutluyum, TOMA'yı sünnet arabam yapmayı kabul ettiler. TOMA istiyordum eğer olmasaydı ya polis motosikleti ya da polis arabası isteyecektim. TOMA olursa da babamın adının yazdığı TOMA olsun istedim. Polislere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
"EYÜPHAN'IN MUTLU YÜZÜ HER ŞEYE DEĞER"
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak tüm şehit yakınlarımızla çok yakın bir temas içerisindeyiz. Eyüphan'ın böyle bir temennisi, talebi, hayali olduğu bilgisini aldığımızda biz de sivil toplum kuruluşlarımıza bu talebi ilettik. Birlikte hoş, güzel bir organizasyon olduğuna kalben inanıyorum. Eyüphan'ın mutlu yüzü her şeye değer." ifadelerini kullandı.