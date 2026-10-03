Şehit oğluna anlamlı hediye. Babasının adının verildiği TOMA sünnet arabası oldu

Anne Demet Sevim, "İnanın şu an tarif edilmez duygular yaşıyorum. Sevinç, üzüntü, gurur hepsi bir arada. Bugün çocuğum için ayaktayım, onun için yaşadım, biz babasıyla gurur duyduk, o da eminim bizi görüyor, hissediyor. Boğazım düğüm düğüm ama bugün oğlum için ağlamayacağım, 9 yıldır ağlıyorum, bugün onun için ağlamayacağım." dedi.



Sünnet arabası seçimine oğlu Eyüphan'ın karar verdiğini dile getiren Demet Sevim, "Eyüphan'a ne istediğini sordum, babasının isminin yazdığı TOMA'yı istediğini söyledi. Sağ olsun emniyetimiz de kabul etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizde emniyetin ayrı bir yeri var, oğlum da bu yüzden TOMA istedi." dedi.