Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu olay, 22 Eylül 2024'te yaşanmıştı. Motosiklet hırsızlığı şüphesiyle polis merkezine götürülen Yunus Emre Geçti, buradan firar etmişti. Geçti'nin yakalanması için harekete geçen polis, şüphelinin Ihlamurkuyu'da olduğunu belirlemiş, şüpheli burada polise direnmişti.

Çıkan arbedede polis memurunun silahını alarak ateş açan Geçti; polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmiş, bir polis ile şüphelinin annesi yaralanmıştı .