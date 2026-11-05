Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
05.11.2026 08:28
İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu olay, 22 Eylül 2024'te yaşanmıştı. Motosiklet hırsızlığı şüphesiyle polis merkezine götürülen Yunus Emre Geçti, buradan firar etmişti. Geçti'nin yakalanması için harekete geçen polis, şüphelinin Ihlamurkuyu'da olduğunu belirlemiş, şüpheli burada polise direnmişti.
Çıkan arbedede polis memurunun silahını alarak ateş açan Geçti; polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmiş, bir polis ile şüphelinin annesi yaralanmıştı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin yargılanmasına 8 Ocak 2025 günü başlandı. Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz'a karşı işlediği kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme diğer polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle Geçti'ye kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Geçti, olayda annesinin yaralanmasına ilişkin suçlamadan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, polis memuruna karşı mukavemet suçundan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
YARGITAY ŞEHİT POLİSİN KATİLİNİN CEZASINI ONADI
Dava, sanık avukatlarının itirazı üzerine istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, başvuruyu esastan reddetti. Dosya daha sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne taşındı.
Sabah gazetesinin haberine göre; Yüksek Mahkeme, Şeyda Yılmaz isimli polis memurunun şehit edilmesine ilişkin verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Bir polis memurunun yaralanmasına ilişkin verilen öldürmeye teşebbüs suçundan verilen ceza ise bozuldu. Yargıtay, sanığa üst sınırdan ceza verilmesini hukuka aykırı bulurken, teşebbüsün derecesi ve meydana geldiği zararın ağırlığına göre verilecek cezanın yeniden değerlendirilmesini istedi.