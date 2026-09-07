Sekiz yıldır her yerde aranıyordu, kadın kılığında Kadıköy'de yakalandı

2010 yılında Samsun ilinde yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık suçundan üç kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018 yılından bu yana aranan Tuğrul Başar'ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.