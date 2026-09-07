NTV

Sekiz yıldır her yerde aranıyordu, kadın kılığında Kadıköy'de yakalandı

07.09.2026 14:17

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul'da sekiz yıldır aranan firari hükümlü Tuğrul Başar, kadın kılığında yakalandı. Başar'ın kız kardeşinin kimliğini kullanıdığı belirlendi.

Sekiz yıldır her yerde aranıyordu, kadın kılığında Kadıköy'de yakalandı
NTV

İstanbul'da polisin sekiz yıldır aradığı firari hükümlü, kadın kılığında yakalandı.

Sekiz yıldır her yerde aranıyordu, kadın kılığında Kadıköy'de yakalandı 1
DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon düzenlendi.

KADIKÖY'DE OLDUĞU BELİRLENDİ 2
DHA

KADIKÖY'DE OLDUĞU BELİRLENDİ

2010 yılında Samsun ilinde yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık suçundan üç kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018 yılından bu yana aranan Tuğrul Başar'ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.

KADIN KILIĞINA GİRMİŞ 3
DHA

KADIN KILIĞINA GİRMİŞ

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti.

 

Yapılan çalışmalarda takibe alınan Tuğrul Başar önceki gün gözaltına alındı.

KIZ KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE DOLAŞMIŞ 4
DHA

KIZ KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE DOLAŞMIŞ

Şüphelinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıkarken, şüphelinin bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi.

 

Hakkında başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan da işlem yapılan Tuğrul Başar, işlemlerinin yapılması için Kadıköy, İskele polis merkezine teslim edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery