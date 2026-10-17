Sel sonrası İstanbul'un şebeke suyuna kanalizasyon suyu mu karıştı? İSKİ'den açıklama

Kentte 14 Ekim'de sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik, tahliye ve onarım çalışmaları sürüyor.

Kentte sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Beykoz, Şile, Sarıyer ve Kağıthane başta olmak üzere farklı noktalarda belediye ekiplerince temizlik ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Su baskınlarından etkilenen ev ve iş yerlerinde biriken suyun tahliyesi ve eşyaların çıkarılmasına yönelik çalışmaların ardından temizlik faaliyetleri sürdürülüyor. Cadde ve sokaklarda biriken çamur ve atıklar ekiplerce temizlenirken, yollar yıkama araçlarıyla yıkanıyor.

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'ndeki Dereboyu Caddesi'nde de sağanağın ardından başlatılan temizlik ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Sağanağın ardından bazı bölgelerde yollarda meydana gelen çökme ve bozulmaların giderilmesi için çalışma yapılıyor.

Belediye ekipleri, hasar gören yol ve kaldırımlarda onarım ve düzenleme çalışmaları yürütürken, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için de önlem alıyor.