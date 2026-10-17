Sel sonrası İstanbul'un şebeke suyuna kanalizasyon suyu mu karıştı? İSKİ'den açıklama
17.10.2026 15:22
İSKİ, İstanbul'da sel faciasının ardından şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı ve musluk suyunun tüketilmemesi gerektiği iddiasını yalanladı.
İstanbul çarşamba günü son 84 yılın en şiddetli yağışını aldı.
Yollar göle dönerken birçok evi ve iş yerini sular bastı, yüzlerce araç ise sel sularında sürüklenerek kullanılamaz hale geldi.
Kent genelinde yaklaşık 3 gündür selin izleri silinmeye çalışırken sosyal medyada İstanbul'un şebeke suyuna kanalizasyon karıştığı ve bu nedenle de musluk suyunun tüketilmemesi gerektiği yönündeki iddialar yer aldı.
İSKİ'DEN YALANLAMA
Konuya ilişkin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklama yaptı.
İSKİ, şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştığı iddiasını yalanladı.
Açıklamada, şehre verilen günlük ortalama 3 milyon 200 bin metreküp içme suyunun kalitesinin kaynağından son tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarda düzenli olarak kontrol edildiği vurgulandı.
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında şebeke suyundan alınan su numunelerinin analiz edildiği, su kalitesine ilişkin ilgili parametrelerin 7 gün 24 saat takip edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İdaremiz tarafından gerçekleştirilen kontrol ve analizlerin yanı sıra, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kentimizin 39 ilçesindeki farklı noktalardan düzenli olarak su numuneleri alınmakta ve bağımsız denetimler sürdürülmektedir. İstanbul’un içme suyu şebekesine, yürürlükteki mevzuatta belirlenen kalite kriterlerini karşılamayan suyun verilmesi söz konusu değildir."
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kentte 14 Ekim'de sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik, tahliye ve onarım çalışmaları sürüyor.
Kentte sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Beykoz, Şile, Sarıyer ve Kağıthane başta olmak üzere farklı noktalarda belediye ekiplerince temizlik ve onarım çalışmaları yürütülüyor.
Su baskınlarından etkilenen ev ve iş yerlerinde biriken suyun tahliyesi ve eşyaların çıkarılmasına yönelik çalışmaların ardından temizlik faaliyetleri sürdürülüyor. Cadde ve sokaklarda biriken çamur ve atıklar ekiplerce temizlenirken, yollar yıkama araçlarıyla yıkanıyor.
Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'ndeki Dereboyu Caddesi'nde de sağanağın ardından başlatılan temizlik ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.
Sağanağın ardından bazı bölgelerde yollarda meydana gelen çökme ve bozulmaların giderilmesi için çalışma yapılıyor.
Belediye ekipleri, hasar gören yol ve kaldırımlarda onarım ve düzenleme çalışmaları yürütürken, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için de önlem alıyor.