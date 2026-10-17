Sel sonrası sigorta mesaisi. Kasko poliçesinde bu madde yoksa ödeme yapılmıyor

Selin verdiği hasar milyonlarca lirayı bulurken sigorta şirketleri de en yoğun günlerini yaşıyor.

Yaşanan felaketin ardından araç sahipleri, oluşan zararın sigorta şirketi tarafından karşılanıp karşılanmayacağını ya da izlenmesi gereken yasal prosedürleri araştırıyor.

Uzmanlara göre, zararın karşılanmasında rol oynayacak anahtar kelime ise "kasko ". Ancak bazı durumlarda "sel ve su baskını" teminatı yer almayabiliyor. Oluşan hasarın ödenebilmesi için bu şart.

Tamiri mümkün olan araçlar ise kaskoları varsa kasko sigortaları üzerinden, kaskoları yoksa ya sahibi tarafından ya da uzun yıllar süren davalar neticesinde kamu otoritelerinden hasarının tazmin edilmesini isteyecek.