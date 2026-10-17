Sel sonrası sigorta mesaisi. Kasko poliçesinde bu madde yoksa ödeme yapılmıyor
17.10.2026 09:27
Son Güncelleme: 17.10.2026 09:36
Sel faciasının ardından sigorta şirketleri yoğun mesaide. Peki mağdurlar, selin verdiği zararı nasıl giderecek? Hangi sigorta poliçesi neleri kapsıyor? İşte mağdurların izlemesi gereken yollar.
İstanbul ve Marmara bölgesinde çarşamba günü son 84 yılın rekorunu kıran kuvvetli sağanaklar yaşandı.
Sağanaklar sel felaketini de beraberinde getirdi. Yollar çok kısa bir sürede göle döndü. Yüzlerce araç sel sularıyla sürüklendi ve kullanılamaz hale geldi. Giriş ve bodrum katlarda yaşayan vatandaşların evleri ise su bastı.
NTV ekibinden Osman Terkan ve Emir Ünlü, Ayazağa'da sel mağduru bir vatandaşın evini görüntüledi. Terkan, evlerin oturulamaz hale geldiğini ifade edip evlerden çamurun tahliye edildiğini aktardı.
Selin izleri silinmeye çalışırken mağdurların hasarları için de İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada yaklaşık 5 bin vatandaşa ilk etapta 10'ar bin liralık nakdi destek sağlandığını duyurmuştu. Gül, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirip "Pazartesiden itibaren zararları daha fazla ve farklı olan hemşerilerimize ilave destek ödemelerini de yapacağız." demişti.
SEL HASARINDA KASKO SORULARI
Selin verdiği hasar milyonlarca lirayı bulurken sigorta şirketleri de en yoğun günlerini yaşıyor.
Yaşanan felaketin ardından araç sahipleri, oluşan zararın sigorta şirketi tarafından karşılanıp karşılanmayacağını ya da izlenmesi gereken yasal prosedürleri araştırıyor.
Uzmanlara göre, zararın karşılanmasında rol oynayacak anahtar kelime ise "kasko". Ancak bazı durumlarda "sel ve su baskını" teminatı yer almayabiliyor. Oluşan hasarın ödenebilmesi için bu şart.
Tamiri mümkün olan araçlar ise kaskoları varsa kasko sigortaları üzerinden, kaskoları yoksa ya sahibi tarafından ya da uzun yıllar süren davalar neticesinde kamu otoritelerinden hasarının tazmin edilmesini isteyecek.
DASK SEL HASARINI KARŞILAMIYOR
Su basan konutlar ve iş yerlerinde ise zorunlu deprem sigortası (DASK), sel hasarını karşılamıyor. Bu nedenle özel konut sigortaları hayati önem taşıyor.
Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turasan Bağcı, konuya ilişkin Star muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Bağcı, mağdurların konut poliçesi olmaması durumundan itfaiyeden rapor tutturulması gerektiğini söyledi. Vatandaşların tutulan rapor ile yetkili kişilere zararın tespitini yaptırıp zararlarını talep edebileceklerini de sözlerine ekleyen Bağcı, "Maalesef buradaki süreçler çok uzun." diyerek uyarıda bulundu.
KASKO POLİÇESİNDE BU AYRINTIYA DİKKAT
Bağcı, bu süreçte sürekli ihbar alıp hasar dosyası açtıklarını dile getirdi. Araçları hasar gören vatandaşların da kendileriyle iletişime geçtiklerini ifade eden Bağcı, araç sigortasına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.
Trafik sigortasının sel hasarını ödemeyeceğinin altını çizen Bağcı, "Bu sigorta karşı tarafın zararını ödeyen bir poliçedir. Sizin arabanıza gelen zararı ödeyecek poliçenin adı kasko poliçesidir. Kasko poliçesinde muafiyet yok. Poliçeniz varsa arabanızın her türlü zararını eksiksiz alabilirsiniz." dedi.
Ancak Bağcı, kasko poliçesinde gözden kaçan ayrıntıya da dikkat çekti. Bağcı, hasarın karşılanabilmesi için poliçede "sel ve su baskını teminatı"nın yer alması gerektiğini dile getirdi.