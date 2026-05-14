Sel tehlikesi sürüyor. Ülkenin yarısına sarı kodlu uyarı
14.05.2026 02:08
Türkiye'nin büyük bölümü bugün şiddetli sağanağının etkisi altına girecek. Meteoroloji ve Bakanlık tarafından tam 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. Peki hangi iller risk altında, nasıl bir yağış bekleniyor?
Samsun'un Havza ilçesinde 10 dakika etkili olup sele neden olan yağışların benzeri, bugün Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından birçok şehir için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
12 ŞEHİR İÇİN ÖNEMLİ UYARI
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yaz yağmurlarının doğası gereği daha şiddetli yağdığına dikkat çekti.
Dere taşkınları ve şehir sellerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Çalışkan, bugün riskin çok daha büyük olduğunu ve yedi bölgede de bu tür yağışların görüleceğini söyledi.
Başkent Ankara ile birlikte 12 şehirde risk olduğunu söyleyen Çalışkan, "Bugün en riskli yerler; Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Isparta, Eskişehir ve Ankara'daki yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir." ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ VE BAKANLIKTAN 39 İL İÇİN UYARI
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Buna göre, bugün Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
İSTANBUL'DA YAĞMUR ŞİDDETLENECEK
Günlerdir sıcak bir havanın hakim olduğu İzmir'de de risk olduğunu kaydeden Çalışkan, İstanbul'da sağanak yağışın etkisini artıracağını belirterek megakentte su baskınları yaşanabileceğini belirtti.
YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
Meteorolojinin haftalık raporuna göre hafta sonu ve Mayıs ayının ilerleyen günlerinde de bu dyağışları göreceğiz.