Sel tehlikesine dikkat: Yarın 12 şehirde risk büyük!
13.05.2026 16:15
Türkiye'nin büyük bölümü yarın yaz sağanağının etkisi altına girecek. Yarın 12 şehirde büyük risk var.
Samsun'da dün 10 dakika etkili olup sele neden olan yağmura benzer bir yağış, yarın Türkiye genelinde bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok şehir için sağanak yağış uyarısında bulundu.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aralarında Ankara'nın da bulunduğu 12 şehirde yarın riskin büyük olduğunu söyledi.
Çalışkan, İstanbul'da da su baskını ihitimali olduğunu kaydetti.
İşte yarın beklenen hava durumuna ilişkin son değerlendirmeler...
METEOROLOJİDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
KISA SÜRELİ KUVVETLİ SAĞANAĞA DİKKAT
Yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yarın sabah saatlerinden sonra Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
YARIN RİSK DAHA BÜYÜK
NTV yayınında yarınki hava durumuna ilişkin uyarılarda bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yaz yağmurlarının doğası gereği daha şiddetli yağdığına dikkat çekti.
Dere taşkınları ve şehir sellerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Çalışkan, "Yarın çok daha büyük risk var. Hemen hemen yedi bölgemizde bu tür yağışları göreceğiz." dedi.
12 ŞEHİR İÇİN UYARI
Başkent Ankara ile birlikte 12 şehirde risk olduğunu söyleyen Çalışkan, "Yarın en riskli yerler; Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Isparta, Eskişehir ve Ankara'daki yağışlar çok şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA YAĞMUR ŞİDDETLENECEK
Günlerdir sıcak bir havanın hakim olduğu İzmir'de de risk olduğunu kaydeden Çalışkan, İstanbul'da sağanak yağışın bu akşamdan itibaren etkisini artıracağını belirterek megakentte su baskınları yaşanabileceğini belirtti.
Çalışkan bu yağmurların hafta sonu ve mayıs ayının ilerleyen günlerinde de etkisi olacağını söyledi.