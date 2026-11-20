Selçuk Bayraktar: KIZILELMA, milletimizin tarihten beri gelen büyük bir ülküsü
20.11.2026 19:55
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaklaşık 20 sene önceye uzanan hayalin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın güvenlik güçlerine teslim edilmesiyle gerçeğe dönüştüğünü belirtti.
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak envantere girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA uçağı teslim edilecek. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine alan ilk ülke oldu.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın teslim töreninde bir konuşma yaptı.
Törende Baykar çalışanlarına seslenen Bayraktar, tarihi bir günü idrak ettiklerini söyledi.
"Kızıl elma"nın, Türk milletinin tarihten gelen büyük bir ülküsü olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:
"Bizlerin de insansız hava araçlarına çalıştığımız ilk günden beri, yaklaşık 20 sene öncesinden beri hayalimiz. Bugün bir tarihi adım daha gerçek oluyor. İlk defa dünyada güvenlik güçlerine bir insansız savaş uçağı teslim edilmiş oluyor.
"SÖZÜMÜZDEN, NEREDEYSE BİR YIL ÖNCE İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ"
KIZILELMA'nın bugünlere nasıl geldiğine bakacak olursak, Cumhuriyetimizin 100. yılına neredeyse bir ay kala, sözümüzden önce, neredeyse 1 yıl önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tam tamına bundan neredeyse 4 yıl önce, 14 Aralık 2022 tarihinde. Ondan hemen önce de 30 Ağustos'ta TEKNOFEST Samsun'da milletimizle buluşup halkımızın duasını almıştı. O ilk uçuşunu da o duayla gerçekleştirdi."
Arada birçok kilometre taşı bulunduğuna işaret eden Bayraktar, "İlk defa dünyada bir insansız savaş uçağı, üzerindeki milli radarımızla, ASELSAN'ın radarıyla milli görüşötesi radar güdümlü füzemizle bir jet motorlu hedefi görüşötesi koşullarda radarıyla kilitleyip imha etti. Bu, dünyada havacılık muharebesinin kapılarını Türk milleti adına yeni bir sayfayla aralamış oldu. Ve bunu ASELSAN’daki, TÜBİTAK’taki yol arkadaşlarımızla birlikte başardık." dedi.
"TÜM PAYDAŞ KURUMLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Geçen sürede havadan yere mühimmatlar, radar sistemleri, kızılötesi görüş sistemleri gibi birçok aşamanın başarıyla tamamlandığını anlatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün ise dünya tarihinde ilk defa bir insansız savaş uçağı, göreve hazır bir şekilde güvenlik güçlerimize teslim edilmiş oldu. Ben hepinizi bu ülkenin bir mühendis evladı olarak yürekten tebrik ediyorum başarılarınızdan, emeğinizden, gayretinizden dolayı. Öncelikle milli teknoloji hamlemize her zaman destek olan, önümüzü açan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, Genelkurmay Başkanlığımıza, Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerimize ve sahaya indiğimiz neredeyse ilk günden itibaren yol arkadaşımız olan, burada da hazır bulunan ASELSAN ve ROKETSAN’daki değerli yol arkadaşlarımıza, TÜBİTAK’a, tüm paydaş kurumlarımıza hassaten teşekkür ediyorum.
Bütün bu serüvende, köklerden göklere olan serüvenimizde bizleri heyecanıyla, duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize de şükranlarımı iletiyorum. Ve tabii Baykar’daki yol arkadaşlarıma, 20 yıl aşkın süredir hep birlikte yürüdüğümüz sizlere, değerli ailelerinize şükranlarımı iletiyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş, ahirete irtihal etmiş yol arkadaşlarımıza da dualarımızı, minnet duygularımızı iletiyor ve ruhlarının şad olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum. Önderimiz, rehberimiz, yol arkadaşımız ve dostumuz, rahmetli babamız, sevgili Özdemir Bayraktar’a da ayrıca minnetlerimi ve hayır dualarımı iletiyorum. Kendisi bugünleri görseydi, inanın çok mutlu olurdu. Bütün bu verilen gayretin boşa gitmediğini gözleriyle görmüş olurdu. Hepsinden Allah razı olsun, hepsinin ruhları şad olsun. Sağ olun, var olun. 'Kızıl elma'ya devam arkadaşlar."