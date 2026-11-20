Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA , kabul testlerini başarıyla tamamlayarak envantere girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA uçağı teslim edilecek. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine alan ilk ülke oldu.



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın teslim töreninde bir konuşma yaptı.



Törende Baykar çalışanlarına seslenen Bayraktar, tarihi bir günü idrak ettiklerini söyledi.

"Kızıl elma"nın, Türk milletinin tarihten gelen büyük bir ülküsü olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:



"Bizlerin de insansız hava araçlarına çalıştığımız ilk günden beri, yaklaşık 20 sene öncesinden beri hayalimiz. Bugün bir tarihi adım daha gerçek oluyor. İlk defa dünyada güvenlik güçlerine bir insansız savaş uçağı teslim edilmiş oluyor.