Selde elektrik akımına kapılıp can verdi. 14 yaşındaki Mahmut'un hikayesinde acı ayrıntı

Hayatını kaybedenlerden biri ise 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'tı.

Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı.

Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise olayın yaşandığı noktada belediye tarafından tarafından yürütülen herhangi bir yol kazısı veya altyapı çalışmasının bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada "Olayın nedenlerinin belirlenmesine yönelik süreci ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.