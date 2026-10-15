Selde elektrik akımına kapılıp can verdi. 14 yaşındaki Mahmut'un hikayesinde acı ayrıntı
15.10.2026 12:12
Son Güncelleme: 15.10.2026 12:49
İstanbul'da dün 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Işıldak'ın ölümünün ardından yürek burkan ayrıntı ortaya çıktı.
İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren altına alan sağanak yağış kısa sürede felakete dönüştü.
Yağış binden fazla noktada su baskınına yol açtı, çok sayıda dere taştı. Göle dönen yollarda araçlar suya gömüldü ve vatandaşlar mahsur kaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kentte 2 bin 727 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Sel felaketinden acı haber de geldi. Akşam saatlerinde Avrupa yakasında etkili olan şiddetli yağışlarda biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerden biri ise 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'tı.
Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı.
Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise olayın yaşandığı noktada belediye tarafından tarafından yürütülen herhangi bir yol kazısı veya altyapı çalışmasının bulunmadığı ifade edildi.
Açıklamada "Olayın nedenlerinin belirlenmesine yönelik süreci ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
ACI AYRINTI ORTAYA ÇIKTI
Işıldak'ın ölümünün ardından yürek burkan ayrıntı ortaya çıktı.
Küçük çocuğun ayakkabılarının ıslanmaması için çıkararak yalın ayak yürüdüğü söylenildi.
Işıldak'ın 5 kardeşi olduğu, babasının ise 6 ay önce hayatını kaybeden din hocası olduğu öğrenildi.
Hafız olan Işıldak'ın cenazesinin Düzce'de defnedileceği yakınları tarafından söylenildi.
KENTTE SON DURUM
Selin yol açtığı hasar da günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Sel sularında çok fazla aracın sürüklendiği görülürken ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sokaklarda temizlik çalışmaları devam ederken esnaf da hasar tespit çalışması yapıyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, son 84 yılın en büyük yağışı diye nitelendirdiği sel felaketinde 46 bin 597 personelin görev yaptığını bildirdi. 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Vali Gül, 16 kapalı yolun açılmasına ilişkin çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.
Gül, yağışların 2-3 gün daha süreceğini ifade edip vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı.