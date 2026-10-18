Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebek böyle kurtarıldı

Sakarya'da çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle sel suları Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşmasına, köprünün yıkılmasına neden oldu.

Dere kenarındaki bungalovda mahsur kalan ailenin yardımına, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri yetişti.

Dere üzerinden halatlı düzenek kuran ekipler, mahsur kalan 1'i bebek, 1'i çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 8 kişiyi kurtardı.

Kurtarma esnasında uykusundan uyanan bebeği tekrar sallayarak uyutmaya çalışan AFAD personeli ile diğer görevliler, o anları anlattı.

"ANNENİN BEBEĞE SARILMASI PAHA BİÇİLEMEZ DUYGUYDU"

Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma (DAK) sorumlu ekip amiri Murat Ergül, kurtarma operasyonunda önce çocukların annelerini güvenli alana tahliye ettiklerini söyledi.

Daha sonra emniyet noktalarını değiştirdiklerini belirten Ergül, "5 yaşındaki Ayaz isimli çocuğumuz çok korkuyordu, onu sakinleştirmemiz gerekiyordu. Ona kendi çocuğumdan bahsettim, karşıya nasıl geçileceğini soruyordu. 'Süpermen olabiliriz' diyerek hatta yumruğumu hep ileri doğru göstererek Süpermen gibi onu sakinleştirerek karşıya geçirdik. Sonra bebeğimize sıra geldi. Bebeğimizi sisteme (halat) bağladığımda uyuyordu, biraz uykusundan uyandırmış olduk. Ağlamaya başladı, onu pışpışlayarak tekrar uykuya daldırdık. Bu da bize mutluluk verdi, hatta gülümsetti bizi. En çok mutluluk duyduğum, tekrar onu uyutmak oldu." diye konuştu.

Ergül, annenin bebeğe sarılmasının paha biçilmez bir duygu olduğunu​​​​​​​ dile getirerek, "Bize çok teşekkür edip dua ettiler. Operasyonu başarıyla tamamladık. Gerçekten zor durumdu. Bebeği bağlayabileceğimiz fazla sistem ve aparatın olmadığı bilinmekteydi. Kendi bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda onu sisteme bağladık ve sorumluluk aldık. Bu sorumluluk sonucunda operasyonu başarılı şekilde tamamlamış olmamızdan mutluluk ve gurur duyduk." ifadesini kullandı.