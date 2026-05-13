Selin vurduğu Samsun'da son durum: İlçe merkezi savaş alanına döndü
13.05.2026 09:08
Samsun'da meydana gelen sel felaketinin boyutu, sel sularının çekilmesiyle ortaya çıktı.
Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi, sel sularının çekilmesiyle günyüzüne çıktı.
Havza'da kuvvetli yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri sabah saatlerinde net şekilde görüldü.
Drone görüntülerinde sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.
İŞ YERLERİNDE HASAR OLUŞTU
Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı.
Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürüyor.
Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor.
Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
OKULLAR BUGÜN TATİL
Sel bazı okullarda da su baskınlarına neden oldu.
Okullarda bugün temizlik çalışması yapılacak. Bu nedenle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
SEL TEHLİKESİ SÜRÜYOR MU?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, mayıs boyunca benzer yağışlar yaşanabileceğini belirterek uyarıda bulundu.
"Hava ne kadar sıcaksa bu yağmurların etkisi o kadar büyük oluyor." diyen Çalışkan, "Sıcak hava kararsız bir atmosfer oluşturuyor ve böyle yağışlar oluyor." dedi.
SÜPER HÜCRE TEHLİKESİ
Yağışların bugün yurt geneline yayılacağını söyleyen Çalışkan, bazı bölgelerde süper hücre riskine de dikkat çekti.
Dilek Çalışkan, "Havalar ısındığı için nerede yağış varsa dikkatli olmak gerekiyor." uyarısında bulundu.
Havza ilçe merkezinde 12 Mayıs akşamı etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ile zemin katlarını su basmış, araçlar da sürüklenmişti.