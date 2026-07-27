Serin hava bitiyor! Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altına girecek. Sıcaklık 44 dereceye çıkacak
27.07.2026 05:53
Son Güncelleme: 27.07.2026 08:14
Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası yeni haftada etkisini yitiriyor. Sıcaklıklar batıda 37, doğu illerinde ise 44 derecelere ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, geçen hafta Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası yurdu terk ediyor.
Bugün itibarıyla yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselerek önce mevsim normallerine, ardından da üzerine çıkacak.
Salı günü hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32, Ankara'da 30, İzmir'de 37 derecelere ulaşması bekleniyor.
Yeni haftada Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise adeta kavrulacak. Cuma günü Adana 38, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman 42, Diyarbakır 43, Şanlıurfa ve Batman çevreleri ise 44 derecelere ulaşacak.
Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 17/32 derece.
- İstanbul 20/29 derece.
- Denizli 14/22 derece.
- İzmir 14/25 derece.
- Adana 17/22 derece.
- Ankara 11/18 derece.
- Samsun 13/21 derece.
- Erzurum 2/18 derece.
- Malatya 10/20 derece.
- Kars 0/18 derece.
- Diyarbakır 10/25 derece.
- Gaziantep 13/23 derece.