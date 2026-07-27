Serin hava bitiyor! Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altına girecek. Sıcaklık 44 dereceye çıkacak

Yeni haftada Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise adeta kavrulacak. Cuma günü Adana 38, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman 42, Diyarbakır 43, Şanlıurfa ve Batman çevreleri ise 44 derecelere ulaşacak.