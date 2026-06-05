Sert mesajlardan sonra gözler üzerlerindeydi. Bahçeli ve Özel tokalaşıp sohbet etti
05.06.2026 08:15
Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel tokalaşarak sıcak bir görüntü verdi.
Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi.
Bahçeli'nin "Devlet adabından kopuk, ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır." diyerek Özel'e yönelik sert mesajlar verdiği bir günde iki isim arasında temas olup olmayacağı merakla bekleniyordu.
SELAMLAŞTILAR
Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen ikili el sıkışarak birbirlerini selamladı.
Burada herhangi bir sohbet imkanı bulamayan iki ismin program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet ettiği öğrenildi.
İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.
Yılmaz, ülkelerin bağımsızlığının ekonomik kalkınmayla doğru orantılı olduğunu söyledi.
Yılmaz, "Bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir. Aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz, bir üretim alt yapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa kağıt üzerinde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız." dedi.
ERDOĞAN'DAN MESAJ
Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi.
Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarının çok kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, "Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı, Türkiye Yüzyılı hedefimize de katkı sağlamaktadır." dedi.
SİYASET DÜNYASINDAN İSİMLER DE KATILDI
ATO Congresium'daki etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ve DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.