Sert mesajlardan sonra gözler üzerlerindeydi. Bahçeli ve Özel tokalaşıp sohbet etti

İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Yılmaz, ülkelerin bağımsızlığının ekonomik kalkınmayla doğru orantılı olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir. Aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz, bir üretim alt yapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa kağıt üzerinde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız." dedi.