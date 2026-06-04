Serum sonrası komaya girmişti. Gamze'nin yaşamını yitirdiği tıp merkezi kapatıldı

Süreci anlatan anne Suna Doğantekin, tıp merkezinin önünde 19 gün eylem yaptıklarını ifade etti.

"Eylemimizin sonunda dün müfettişler geldi. Bugün de kapatma kararı alındı. Saat 18.00'a kadar müsaade edildi. 18.00 civarında kapatıldı." diye konuşan Doğantekin, buruk bir sevin. yaşadıklarını dile getirdi.

Doğantekin, şöyle devam etti:

“Bir nebze de olsa içimize su serpildi. Tabii ki şu anda adli süreç de devam edecek. Daha yolumuz var. Bundan sonraki süreçte de en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız.”