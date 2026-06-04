Serum sonrası komaya girmişti. Gamze'nin yaşamını yitirdiği tıp merkezi kapatıldı
04.06.2026 09:57
Son Güncelleme: 04.06.2026 10:37
İstanbul'da penisilin alerjisi olduğunu söyleyen ve serum sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Gamze Yıldız'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada iddiaların odağındaki tıp merkezi kapatıldı.
İstanbul'da Gamze Yıldız isimli genç bir kadın, iddiaya göre grip şikayetiyle gittiği tıp merkezinde verilen serum sonrası fenalaşmış ve 30 gün sonra yaşamını yitirmişti.
Penisilin alerjisi olduğunu belirtmesine rağmen serumun yetkisiz bir personel tarafından hazırlandığı, nöbetçi doktorun hastayı hiç görmediği ve Yıldız'ın yanlış entübe edildiği iddiaların ardından Sağlık Bakanlığı ve adli makamlar inceleme başlattı.
KAPATILDI
Yıldız'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında genç kızın ailesinin önünde pankartlarla eylem yaptığı tıp merkezinin faaliyetleri durdurularak kapatıldı.
"BİR NEBZE DE OLSA İÇİMİZE SU SERPİLDİ"
Süreci anlatan anne Suna Doğantekin, tıp merkezinin önünde 19 gün eylem yaptıklarını ifade etti.
"Eylemimizin sonunda dün müfettişler geldi. Bugün de kapatma kararı alındı. Saat 18.00'a kadar müsaade edildi. 18.00 civarında kapatıldı." diye konuşan Doğantekin, buruk bir sevin. yaşadıklarını dile getirdi.
Doğantekin, şöyle devam etti:
“Bir nebze de olsa içimize su serpildi. Tabii ki şu anda adli süreç de devam edecek. Daha yolumuz var. Bundan sonraki süreçte de en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız.”