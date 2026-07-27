NTV

Seyahat edecekler dikkat. Grev başladı, Yunanistan'da 2 sınır kapısında geçişler durduruldu

27.07.2026 10:18

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi nedeniyle Edirne’deki Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişleri durduruldu. Schengen vizesi olan ve kendi araçlarıyla Yunanistan üzerinden seyahate çıkacak olan vatandaşlar grev boyunca bu sınır kapılarını kullanamayacak.

Seyahat edecekler dikkat. Grev başladı, Yunanistan'da 2 sınır kapısında geçişler durduruldu
Anadolu Ajansı

Grev nedeniyle Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişlerine izin verilmedi.

PAZARKULE'DEN GEÇİŞ YOK 1
Anadolu Ajansı

PAZARKULE'DEN GEÇİŞ YOK

Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan'a geçmek isteyen, çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu sürücüler, görevliler tarafından Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildi.

Seyahat edecekler dikkat. Grev başladı, Yunanistan'da 2 sınır kapısında geçişler durduruldu 2
Anadolu Ajansı

Almanya’ya dönen Ahmet Türkoğlu, Türkiye’den çıkış için Pazarkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini belirterek, "Yunanistan tarafında grev varmış. Buradan Kapıkule'ye doğru geçeceğiz." dedi.

YOLCULAR KAPIKULE'YE YÖNLENDİRİLİYOR 3
Anadolu Ajansı

YOLCULAR KAPIKULE'YE YÖNLENDİRİLİYOR

Fransa’ya giden Cihan Rayman da Yunanistan’daki grev nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanacaklarını ifade etti.

 

Belçika'ya giden Nesimi Can ise grev nedeniyle Yunanistan’a geçiş yapamadıklarını, bu nedenle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildiklerini söyledi.