Seyahat edecekler dikkat. Grev başladı, Yunanistan'da 2 sınır kapısında geçişler durduruldu

Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi nedeniyle Edirne’deki Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişleri durduruldu. Schengen vizesi olan ve kendi araçlarıyla Yunanistan üzerinden seyahate çıkacak olan vatandaşlar grev boyunca bu sınır kapılarını kullanamayacak.