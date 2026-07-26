Seyir tepesindeki sır cinayetlerin nedeni belli oldu

Osman A.'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü.

İkili arasında mahallede çıkan tartışmanın olay yerinde de sürdüğü ve cinayetin meydana geldiği belirtildi.

Ali Can Demir ile Sinan İlbey'in ise cinayete tanık oldukları için öldürüldüğü ortaya çıktı.