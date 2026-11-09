Sibirya soğukları ne zaman bitecek? Tarih belli oldu, yalancı bahar geliyor
09.11.2026 09:04
Yurt genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. Birçok ilde sıcaklıklar aniden düştü, yüksek kesimler kar ile kaplandı. Peki soğuk hava dalgası ne zamana kadar sürecek?
Termometreler 10 derece birden düştü, kış bu yıl erken başladı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurdu etkiledi.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına indi.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kuvvetli soğuk havayla birlikte kar yağışının genellikle aralık ayı sonlarında etkili olduğunu ancak bu sene erken geldiğini belirterek, "Sıcaklıklarda 6-8 derece hatta 10 derece düşüş var. İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık 6-7 dereceye kadar iniyor." dedi.
Yalnızca İstanbul'da değil yurt genelinde soğuk hava etkili oluyor. Yüksek kesimlerde sert esen rüzgara kar da eşlik ediyor. 20 il için kar yağışı uyarısı verildi.
Dilek Çalışkan, Karadeniz'de bin metrenin üzerindeki yerlerde kar yağışının sürdüğünü söyleyerek, "Bolu ve Kastamonu'da sulu karın yanı sıra yağış yer yer kara çevirecek. Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Erzincan gibi bin 500 metrenin üzerindeki birçok noktada yoğun kar yağışları var." dedi ve Adana'da hızlı bir soğumanın olduğunu sözlerine ekledi.
SOĞUK HAVA DALGASI NE ZAMAN SÜRECEK?
Yurdu buz kestiren soğuk hava dalgasının salı ve çarşamba günü hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle etkisini bir süreliğine yitirmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Öte yandan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da sıcaklıkların Kasım ayı içinde artamaya başlayacağını Aralık ayının da ilk haftalarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.
İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığının Aralık ayının sonunda olduğunu da açıklayan Adil Tek, "Ancak bu kesin bir tarih değil. Aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesi, soğuk hava girişine ve dolayısıyla kar ihtimaline işaret ediyor. Günler yaklaştıkça tablo daha netleşecek.” ifadelerini kullandı.
"ÇOK SERT BİR KIŞ BEKLEMİYORUZ"
Kış mevsimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tek, “Bu yılın kışının geçen yılkine benzer bir tablo göstermesi bekleniyor. Ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını, sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden fazla olacağını tahmin ediyoruz." dedi ve şöyle devam etti:
"Yağışlar olacak ancak sıcak günlerin fazla olması nedeniyle kar yağışı ihtimali azalıyor. Geçen yıl İstanbul'da yaklaşık 4 gün kar yağmıştı. Bu yağışlardan biri de yeni yılın ilk günü zeminde tutmuştu. Bu yıl da benzer bir tablonun yaşanmasını bekliyoruz. Yağışların bol olması tarımsal ve zirai rekolteyi olumlu etkiliyor. Bu yıl da benzer şekilde rekoltenin artacağını tahmin ediyoruz. İstanbul'da zeminde tutabilecek kar yağışı en fazla birkaç kez görülebilir. Sıcak günlerin fazla olması kar ihtimalini ciddi ölçüde azaltıyor. Ancak arada sert bir soğuk hava girişi yaşanması ve kuvvetli kar yağışının zeminde tutması da ihtimaller arasında. İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemiyoruz. Daha ılıman ve yağışların bol olduğu bir kış geçireceğimizi öngörüyoruz.”
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Maramara'nın batısı, (Afyonkarahisar dışında) Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yurt genelindeki sıcaklıkların bugün de mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 14 derece.
ÇANAKKALE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, 14 derece.
İSTANBUL
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 14 derece.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölgenin gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 16 derece.
İZMİR
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17 derece.
MANİSA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 15 derece.
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 18 derece.
ANTALYA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 20 derece.
BURDUR
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 13 derece.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA
Parçalı ve az bulutlu, 8 derece.
ESKİŞEHİR
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.
KONYA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 8 derece.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 9 derece.
DÜZCE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 13 derece.
KASTAMONU
Parçalı ve az bulutlu, 8 derece.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA
Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.
RİZE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 10 derece.
SAMSUN
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, 10 derece.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM
Parçalı ve çok bulutlu, -1 derece.
KARS
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -1 derece.
MALATYA
Parçalı ve çok bulutlu, 9 derece.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR
Parçalı ve az bulutlu, 11 derece.
MARDİN
Parçalı ve az bulutlu, 9 derece.