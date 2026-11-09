Sibirya soğukları ne zaman bitecek? Tarih belli oldu, yalancı bahar geliyor

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Öte yandan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da sıcaklıkların Kasım ayı içinde artamaya başlayacağını Aralık ayının da ilk haftalarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.

İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığının Aralık ayının sonunda olduğunu da açıklayan Adil Tek, "Ancak bu kesin bir tarih değil. Aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesi, soğuk hava girişine ve dolayısıyla kar ihtimaline işaret ediyor. Günler yaklaştıkça tablo daha netleşecek.” ifadelerini kullandı.

"ÇOK SERT BİR KIŞ BEKLEMİYORUZ"

Kış mevsimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tek, “Bu yılın kışının geçen yılkine benzer bir tablo göstermesi bekleniyor. Ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını, sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden fazla olacağını tahmin ediyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

"Yağışlar olacak ancak sıcak günlerin fazla olması nedeniyle kar yağışı ihtimali azalıyor. Geçen yıl İstanbul'da yaklaşık 4 gün kar yağmıştı. Bu yağışlardan biri de yeni yılın ilk günü zeminde tutmuştu. Bu yıl da benzer bir tablonun yaşanmasını bekliyoruz. Yağışların bol olması tarımsal ve zirai rekolteyi olumlu etkiliyor. Bu yıl da benzer şekilde rekoltenin artacağını tahmin ediyoruz. İstanbul'da zeminde tutabilecek kar yağışı en fazla birkaç kez görülebilir. Sıcak günlerin fazla olması kar ihtimalini ciddi ölçüde azaltıyor. Ancak arada sert bir soğuk hava girişi yaşanması ve kuvvetli kar yağışının zeminde tutması da ihtimaller arasında. İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemiyoruz. Daha ılıman ve yağışların bol olduğu bir kış geçireceğimizi öngörüyoruz.”