Sibirya'dan kar geliyor, atkıları ve bereleri çıkarın. Sıcaklık 10 derece düşecek
27.11.2026 08:33
Son Güncelleme: 27.11.2026 08:33
Yurt genelinde etkili olan dondurucu soğukların ardından hava sıcaklığı bugün ve yarın yeniden yükseliyor. Pazar gününden itibaren ise sıcaklık 10 derece düşecek ve yer yer kar yağışı etkili olacak.
Türkiye kasım ayıının son güneşli günlerini yaşıyor.
Günlerdir etkili olan kuvvetli lodos ve poyrazın ardından düşen hava sıcaklıkları yeniden yükseliyor. Yurt geneline bugün güneşli hava hakim olacak. Yeni haftayla birlikte ise Sibirya üzerinden kar, fırtına ve soğuk hava geliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesinin yer yer çok bulutlu batısının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli'de sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar ise bölgede 18 dereceye kadar çıkacak.
İç Anadolu Bölgesi'nde ise iki gün boyunca hava güneşli.
Ege Bölgesi'nde lodos sert esiyor.
Akdeniz Bölgesi'nde de güneşli hava hakim olacak. Öğle saatlerinde ise Adana'da hava sıcaklığı 22 dereceye çıkacak.
Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağmur yerine güneşe bıraktı. Bölgede lodosla birlikte sıcaklık artacak ve sahil kesimindeki illerde hava sıcaklığı 18 dereceye yükselecek.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de iki gün boyunca hava açık. Gece saatlerinde ise hava sıcaklığı -7'ye düşecek. Pazar günü ise bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak.
YENİ HAFTAYA DİKKAT! SICAKLIK 10 DERECE AZALACAK
Kasım ayında etkili olan soğuk ve yağışlı hava hafta başından beri yerini güneşli havaya bırakmıştı.
Düşen sıcaklıklar bugün ve yarın yükselemeye devam edecek ancak pazar gününden itibaren Sibirya'dan gelen soğuk havayla birlikte sıcaklıklar yeniden düşecek.
Pazar günü Trakya Bölgesi'nde kar giriş yapacak. Edirne'de 13 derece olan sıcaklık 4 dereceye düşecek ve karla karışık yağmur etkili olacak. Pazartesi günü ise Kırklareli'nde kar etkili olacak.
Kar, İç Anadolu'da da ve Batı Karadeniz'de de etkisini gösterecek. Salı günü ise kar çevre illere de yayılacak ve bir ilde yağacak.
AKOM'DAN KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), geçen günlerde "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
Toplantıda kentte kar yağışı için en kuvvetli ihtimali görüşüldü. Megakentte sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği kaydedildi.
Kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreç olduğu değerlendirildi.