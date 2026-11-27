Kasım ayında etkili olan soğuk ve yağışlı hava hafta başından beri yerini güneşli havaya bırakmıştı.

Düşen sıcaklıklar bugün ve yarın yükselemeye devam edecek ancak pazar gününden itibaren Sibirya'dan gelen soğuk havayla birlikte sıcaklıklar yeniden düşecek.

Pazar günü Trakya Bölgesi'nde kar giriş yapacak. Edirne'de 13 derece olan sıcaklık 4 dereceye düşecek ve karla karışık yağmur etkili olacak. Pazartesi günü ise Kırklareli'nde kar etkili olacak.

Kar, İç Anadolu'da da ve Batı Karadeniz'de de etkisini gösterecek. Salı günü ise kar çevre illere de yayılacak ve bir ilde yağacak.

AKOM'DAN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), geçen günlerde "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıda kentte kar yağışı için en kuvvetli ihtimali görüşüldü. Megakentte sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği kaydedildi.

Kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreç olduğu değerlendirildi.