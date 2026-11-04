Sibirya'dan önce soğuğu sonra kendisi geliyor. Mevsimin ilk kar yağışı için tarih belli oldu

Türkiye'ye Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor.

Hava sıcaklıkları tüm yurt genelinde 5-8 derece arası düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, bu hafta İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edecek.

Batı kesimlerden başlayarak bugünden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması beklenirken sıcaklıklar hissedilen şekilde düşecek. Gelecek hafta ortasına kadar sıcaklıklar, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.