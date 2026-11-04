Sibirya'dan önce soğuğu sonra kendisi geliyor. Mevsimin ilk kar yağışı için tarih belli oldu
04.11.2026 08:43
Yurt genelinde sıcaklıklar yarından Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla beraber 5-8 derece arası düşecek. Cumadan sonra ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar geliyor.
Türkiye'ye Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor.
Hava sıcaklıkları tüm yurt genelinde 5-8 derece arası düşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, bu hafta İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edecek.
Batı kesimlerden başlayarak bugünden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması beklenirken sıcaklıklar hissedilen şekilde düşecek. Gelecek hafta ortasına kadar sıcaklıklar, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinde ise bugün hava serin ve yağışlı.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM megakenti kuvvetli sağanak yağış konusunda uyardı.
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, bugün sabah saatlerinden itibaren gün boy İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
İstanbul'da da şu sıralar kuvvetli sağanak etkili olurken ilerleyen saatlerde rüzgarın hızının da saatte 30 kilometre hıza ulaşması ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ayrıca, vatandaşların kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
BU SAATLERE DİKKAT
Yağışların 16.00-22.00 saatlerinde etkisini artırarak aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
YARIN ETKİSİNİ YENİDEN ARTIRACAK
Gece saatlerinde hafiflemesi beklenen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracağı, gün boyu aralıklı kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği ve toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış düşeceği öngörülüyor.
2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Bugün Ankara yağmurlu 16 derece ancak ilerleyen günlerde soğuk hava dalgasıyla sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
İzmir kısa süreli yağmurlu 20 derece. Bursa kuvvetli yağışlı 17, Antalya 23 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak.
Marmara geneli soğuyor, hava rüzgarlı ve yağmurlu. Yağış en fazla, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli tarafını etkileyecek. Edirne 12, Balıkesir 17 derece.
İç Anadolu'da sağanak yağış var, Eskişehir 16, Kayseri 18 derece. Yarın ise 8 derece soğuyacak,
Ege'de yağış daha çok Kütahya, Manisa, Uşak tarafını etkileyecek. Yarın ise sahil hattında güneş görülecek ama hava rüzgarlı ve daha soğuk olacak. Manisa 18, Muğla 19 derece.
23 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji 23 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.
Turuncu kod verilen iller:
Hatay ve Osmaniye
Sarı kod verilen iller:
Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir. Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce
KAR GELİYOR
Ayrıca, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurda kar da giriş yapıyor.
Cuma günü Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporlarına göre, Ardahan'a giriş yapacak kar çevre illere yayılacak. Cumartesi günü Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan'da da karla karışık yağmur beklenirken pazar günü ise karla karşılık yağmur kara çevirecek.
İşte pazar günü kar beklenen iller:
Ardahan, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bitlis