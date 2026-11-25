Sıcaklık 12 derece birden düştü. 20 il için kar ve fırtına uyarısı
25.11.2026 08:46
Son Güncelleme: 25.11.2026 08:46
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden düştü. Bugün, karayelle birlikte dondurucu soğuklar etkili olacak. 20 il için de sarı kodlu kar ve fırtına uyarı yapıldı.
Lodosun karayele dönmesiyle birlikte hava Türkiye genelinde hissedilir şekilde soğudu. Balkanlardan gelen hava dalgası nedeniyle sıcaklık 12 derece birden düştü.
Bazı şehirlerde termometreler gece saatlerinde -2 dereceyi gösterdi.
20 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki 20 il için sarı kodlu uyarı verdi.
İşte sarı kod verilen iller:
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır
BATIDA AYAZ, DOĞUDA KAR VAR
Bugün batıda hava açıyor ancak ayaz üşütmeye devam edecek.
Geçen hafta Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava yerini güneşe bıraktı. Pazar gününe kadar havanın açık ve güneşli olması beklenirken ayazla birlikte hava sıcaklığı bu gece bölgede -2 dereceye kadar düşecek.
Sabah saatlerinde ise İstanbul'da hissedilen sıcaklık 1 dereceydi. Gün içinde megakentte sıcaklığın en yüksek 9 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Kentte yarın ise sıcaklık 16 dereceye yükselecek.
İç Anadolu genelinde hava açık. Sivas'ta ise hafif kar etkili olacak.
Ege Bölgesi'nde ise uzmanlar güneşe aldanılmaması gerektiğini konusunda vatandaşları uyardı ve akşam saatlerinde ayaz oluşacağını açıkladı.
Akdeniz Bölgesi'nde de rüzgar karayelden serin esmeye devam edecek.
Karadeniz Bölgesi'nde ise Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 metre üzerindeki yerlerde yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Kars, Ardahan ve Van'ın yükseklerinde de kar yağışı etkili olacak. Köy yollarında ulaşım sorunu yaşanabilir.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Diyarbakır ve Mardin çevresinde yağmur etkili olacak.
BUZLANMA VE DON UYARISI
İstanbul Valiliği de düşen hava sıcaklarına ilişkin vatandaşları buzlanma ve don olayına karşı uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehrin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı tahmin edildiği bildirildi.
Paylaşımda, perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği kaydedildi.
İstanbul'da 24-26 Kasım tarihleri arasında beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak:
25 Kasım Çarşamba en düşük 2, en yüksek 9 derece,
26 Kasım Perşembe en düşük 6, en yüksek 12 derece,
27 Kasım Cuma en düşük 10, en yüksek sıcaklık 16 derece.