Bugün batıda hava açıyor ancak ayaz üşütmeye devam edecek.

Geçen hafta Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava yerini güneşe bıraktı. Pazar gününe kadar havanın açık ve güneşli olması beklenirken ayazla birlikte hava sıcaklığı bu gece bölgede -2 dereceye kadar düşecek.

Sabah saatlerinde ise İstanbul'da hissedilen sıcaklık 1 dereceydi. Gün içinde megakentte sıcaklığın en yüksek 9 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Kentte yarın ise sıcaklık 16 dereceye yükselecek.

İç Anadolu genelinde hava açık. Sivas'ta ise hafif kar etkili olacak.

Ege Bölgesi'nde ise uzmanlar güneşe aldanılmaması gerektiğini konusunda vatandaşları uyardı ve akşam saatlerinde ayaz oluşacağını açıkladı.

Akdeniz Bölgesi'nde de rüzgar karayelden serin esmeye devam edecek.

Karadeniz Bölgesi'nde ise Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 metre üzerindeki yerlerde yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Kars, Ardahan ve Van'ın yükseklerinde de kar yağışı etkili olacak. Köy yollarında ulaşım sorunu yaşanabilir.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Diyarbakır ve Mardin çevresinde yağmur etkili olacak.