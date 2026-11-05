Sıcaklık 8 derece düştü. Fırtına ve kar geliyor
05.11.2026 08:41
Sibirya soğukları hava sıcaklığını 8 derece düşürdü. Bugün İstanbul'da sağanak ve kuvvetli poyraz etkili oluyor. Birçok ilde kar yağışı bekleniyor.
Türkiye'ye Rusya üzerinden soğuk hava dalgası giriş yaptı.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde mevsim normallerinin altına indi. 8 derece birden düşen sıcaklıklarla beraber kuvvetli sağanaklar etkili olmaya devam ediyor.
Yağışların pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Pazar günü ise bazı iller için kar tahmini var. Yarın ise Erzurum, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmurun görülmesi beklenirken cumartesi ise hava tersine dönüyor. Ardahan'da şiddetli kar yağışı beklenirken Erzurum'da da kar bekleniyor. Pazar günü ise kar birçok ilçeye dağılıyor ve Bolu, Karabük, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Sivas'ta kar yağışının etkili olması öngörülüyor.
16 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı da verdi.
Sarı kod verilen iller:
Diyarbakır, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Düzce
Turuncu kod verilen iller:
Artvin ve Kastamonu
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin kuvvetli sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
İstanbul'da bugün aralıklı yağmur etkili olacak. Kent genelinde poyraz kuvvetli eseceğinden 12 derece olan sıcaklık daha serin hissettirecek. Rüzgarın hızının saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Bugün Ankara bulutlu 14 derece ve güneşli parçalı bulutlu. Kentte bugün yağış beklenmezken ilerleyen günlerde sıcaklıklar düşmeye devam edecek.
İzmir'de bugün hava sıcaklığı 18 derece olacak. Ancak şiddetli rüzgarla beraber sıcaklık 15 derece hissedilecek.
İSTANBUL'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
AKOM ve Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dün kuvvetli sağanak etkili oldu.
Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede ve Avrupa Yakası'ndaki Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde etkili olan sağanağın ardından bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Kısa sürede yollarda biriken yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı.
Yol üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Araçların yavaşlaması da bazı güzergahlarda trafik akışının olumsuz etkilenmesine neden oldu.