Sıcaklık 8 derece düştü. Fırtına ve kar geliyor

Türkiye'ye Rusya üzerinden soğuk hava dalgası giriş yaptı.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde mevsim normallerinin altına indi. 8 derece birden düşen sıcaklıklarla beraber kuvvetli sağanaklar etkili olmaya devam ediyor.

Yağışların pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Pazar günü ise bazı iller için kar tahmini var. Yarın ise Erzurum, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmurun görülmesi beklenirken cumartesi ise hava tersine dönüyor. Ardahan'da şiddetli kar yağışı beklenirken Erzurum'da da kar bekleniyor. Pazar günü ise kar birçok ilçeye dağılıyor ve Bolu, Karabük, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Sivas'ta kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

16 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı da verdi.

Sarı kod verilen iller:

Diyarbakır, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Düzce

Turuncu kod verilen iller:

Artvin ve Kastamonu