Sıcaklık hızla düşecek, sağanak aralıksız devam edecek. Bugün hava nasıl olacak?

İç Anadolu bölgesinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara 23, Eskişehir 26, Konya 24 derece.

Batı Karadeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu 24, Düzce 25, Sinop 24 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Amasya 25, Rize 24, Samsun 25 derece.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 22, Kars 22, Malatya 29 derece.

Güneydoğu Anadolu'nun da parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Mardin 29 derece.