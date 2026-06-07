Sıcaklık kavuracak ama yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini

Yurdun diğer bölgelerindeyse hava sıcaklıklarında hafta boyunca önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte bölge bölge bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa 33, Edirne 32, İstanbul 29 derece.

EGE

Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Denizli 35, Muğla 33, İzmir 32 derece.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 31, Antalya 30, Hatay 28 derece.