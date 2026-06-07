Sıcaklık kavuracak ama yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini
07.06.2026 09:43
Son Güncelleme: 07.06.2026 10:02
Yurt geneli, 30 derecelere ulaşan sıcaklık değerleriyle kavrulurken bazı bölgelerdeki yerel kuvvetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiliyor. Peki bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?
Türkiye'de hava sıcaklıkları artık tam anlamıyla yaz değerlerine geldi. Ancak yurdun bazı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar da görülebiliyor.
Dün üç ilde etkili olan kuvvetli yağışta Niğde'de 3 araç sele kapıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Malatya ve Kayseri'de taşkın yaşandı, Elazığ-Tunceli yolu ulaşıma kapandı.
Bugün ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre; Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun diğer bölgelerindeyse hava sıcaklıklarında hafta boyunca önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte bölge bölge bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa 33, Edirne 32, İstanbul 29 derece.
EGE
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Denizli 35, Muğla 33, İzmir 32 derece.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 31, Antalya 30, Hatay 28 derece.
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 30, Eskişehir 30, Konya 29 derece.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu 28, Bartın 29 Kastamonu 28 derece.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize 24, Samsun 26, Trabzon 23 derece
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum24, Kars 23, Malatya 30 derece.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır 34, Siirt 31, Mardin 32 derece.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
AKOM'dan aktarılan son tahminlere göre İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 27-30 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hafta boyunca kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Gün gün beklenen sıcaklıklar ise şu şekilde;
8 Haziran Pazartesi, parçalı ve az bulutlu, 29 derece.
9 Haziran Salı, Parçalı bulutlu, 27 derece.
10 Haziran Çarşamba, parçalı ve az bulutlu, 29 derece.
11 Haziran Perşembe, parçalı ve az bulutlu, 30 derece.
12 Haziran Cuma, açık-güneşli, 29 derece.
13 Haziran, açık-güneşli, 29 derece.