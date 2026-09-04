Şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı. CHP'li Berhan Şimşek'ten istifa kararı
04.09.2026 14:04
Son Güncelleme: 04.09.2026 14:06
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından MYK üyeliği görevinden istifa etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kız arkadaşı Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek nisan ayında mahkemeye başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Şimşek hakkında iki ay ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.
İKİ AY UZATILDI
Şimşek hakkında verilen uzaklaştırma kararının iki ay daha uzatıldığı belirtildi.
Şanver’in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.
GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Şimşek'in Şanver'ın ayağına bastığı ve şiddet uyguladığı anlar yer alıyor.