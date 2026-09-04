Şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı. CHP'li Berhan Şimşek'ten istifa kararı

Şimşek hakkında verilen uzaklaştırma kararının iki ay daha uzatıldığı belirtildi.

Şanver’in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.