Sıfır Atık Festivali'ne yoğun ilgi

Ziyaretçilerden Meral Kanpolat, torunuyla birlikte çiçek ekimi, ahşap boyama, ebru yapım ve geri dönüşüm malzemelerinden anahtarlık yapımı gibi farklı etkinliklere katılarak verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Zeynep Oruç, atık olan her şeyin farklı alanlarda nasıl kullanıldığını deneyimlediklerini, festivalin hem çocuklar hem de yetişkinler için çok faydalı bir yer olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının etkinlik alanında kardeşleriyle eğitim atölyesine katılan Eymen Hüseyin Deveci ise "Festival alanında bir sürü etkinliğe katıldık ve hepsi çok eğlenceliydi. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Buradaki bütün etkinlikler ücretsiz ve istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Aynı zamanda yarışmalara da katıldık. Geri dönüşümle alakalı etkinliklere de katılarak yeni şeyler öğrendik." dedi.