Sigara satışına kimlik şartı mı geliyor? Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'den açıklama
04.05.2026 14:35
DHA
Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı.
"TÜTÜNDE HANE HALKI HARCAMASI 15 MİLYAR DOLAR"
Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Erzurum'da “Tıbbın yarınına bugünden bak” temasıyla düzenlenen "MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi"nde konuştu.
“Sağlığın bugünü ve geleceği” konusunda sunum yapan Birinci; Türkiye'nin 24 yıldaki sağlık dönüşümünü, kurumsallaşma ve dijitalleşme atılımlarını, beklenen sağlık gelişmelerini ve çalışmaları hakkında bilgi verdi, sağlıktaki sorunlara da dikkat çekti.
Kullanıcı sayısı artan sigara konusuna değinen Bakan Yardımcısı Birinci, kişi başı sağlık harcaması 840 dolar olan Türkiye’de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin ise bin 28 dolar olduğunu söyledi.
Tütünde hane halkı harcamasının yılda 15 milyar lirayı bulduğunu belirten Birinci, sigara sebepli yangın hasarının 4 milyar lira olduğunun belirlendiğini söyledi. Birinci, sigara kaynaklı sağlık harcamasının ise 5 milyar dolar olduğunu vurguladı.
"ÇOCUKLARIN YÜZDE 44'Ü SİGARA DUMANINA MARUZ KALIYOR"
Bütün olumsuzluklara rağmen tütün ürünü kullanımının artmaya devam ettiğini belirten Birinci, bakanlık olarak alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını ifade etti.
37 Avrupa ülkesinde yapılan ankette 15-16 yaşındaki öğrencilerin yüzde 55’inin sigaraya ulaştığını, ilk deneme yaşının ise 12 yaşın altına düştüğü bilgisini veren Birinci, kullanımda kız çocuklarının erkeklerle eşit hale geldiğini kaydetti.
Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğünü, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilendikleri için hayatlarını kaybettiğini anlatan Bakan Yardımcısı Birinci, dünyadaki kanser türlerinin yüzde 25’inin sigaranın sorumlu olduğunu belirtti.
Türkiye’yi akciğer kanserinde birinci yapanın sigara olduğunu vurgulayan Birinci, Türkiye'de her yüz çocuktan 44’ünün sigara dumanına maruz kaldığını belirtti.
TÜRKİYE, ENDONEZYA'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA
Türkiye’nin Endonezya’dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, günlük tüketimin kişi başı 17 dal olduğunu söyledi.
Sigara konusunda Türkiye’nin şampiyonluğa gittiğini ifade eden Birinci, fiyat politikasına dikkat çekti. En ucuz sigaranın Türkiye’de satıldığını söyleyen Birinci, “Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108’inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin fiyat artarsa sigara içen yüzde 2,1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da yaklaşık 3,8-4 oranında azalıyor.” dedi.
“ELEKTRONİK SİGARA, SİGARAYI BAŞLAMAYI 3 KAT ARTIRIYOR”
Elektronik sigaranın masum gösterildiğini kaydeden Birinci şöyle devam etti:
“Ne yazık ki elektronik sigara, sigarayı başlamayı 3 kat artırıyor. Onu masumlaştıran, az zararlı gibi kavramlarla onu pazarlayan firmaların bizi nasıl bir tuzağa çektiğini söylemek için özellikle değiniyorum. Elektronik sigaranın satışının yasak olduğu ülkeler var.
JAPONYA ÖRNEĞİ VERDİ
Normalde bizde de yasal değil ama bulundurmayı yasak hale getirmedik. Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu.”