Silahlı kavgada sokakta oyun oynayan çocuk vuruldu

Silahlı çatışma sırasında tabancadan seken kurşunlardan biri sokakta oyun oynayan çocuğa isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda bacağından yaralandığı belirlenen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.