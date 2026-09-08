Silahlı kavgada sokakta oyun oynayan çocuk vuruldu
08.09.2026 04:13
İstanbul'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada sokakta oynayan bir çocuk yaralandı.
İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre, iki akraba arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirine silahla ateş açtığı kavgada bacağından yaralanan Erhan A. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer şüpheli ise kaçtı.
SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUN OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA İSABET ETTİ
Silahlı çatışma sırasında tabancadan seken kurşunlardan biri sokakta oyun oynayan çocuğa isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda bacağından yaralandığı belirlenen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, çocuğun bacağından yaralandığı, yoldan geçen bir kadının ise yardım ederek ambulansın gelmesini beklediği anlar yer aldı.
Yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.