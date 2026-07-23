Şile Belediyesi soruşturmasında Ahbap Derneği ayrıntısı: 20 milyon liralık fark ve WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

Dosyaya eklenen rapora göre, 25 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Organizasyon Hizmet Alımı ihalesini resmi kayıtlarda Sur Müzik aldı.

Yaklaşık 38 milyon 212 bin TL bedelli olan ihalede, Sur Müzik firmasının paravan olarak kullanıldığı, organizasyonun ise fiilen Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait Koşan Adam Menajerlik & Organizasyon firması tarafından yürütüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli ve tanık ifadelerinde; ihaleye giren diğer firmaların da ana yüklenici ile organik bağının bulunduğu, festivalde sahne alan sanatçı ve sunucuların organizasyon için Koşan Adam firmasıyla anlaştığı, resmi ödemelerin ise Sur Müzik üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.