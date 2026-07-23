Şile Belediyesi soruşturmasında Ahbap Derneği ayrıntısı: 20 milyon liralık fark ve WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi
23.07.2026 16:42
Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında festival ihalesini alan firmanın 22,79 milyon liralık faturaya karşın sanatçılara 1,93 milyon lira ödeme yaptığı iddia edildi. Dosyaya, Haluk Levent'in yardımcısıyla kardeşi Berkant Acil arasındaki para hareketleri ve WhatsApp yazışmaları da girdi.
Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ahbap Derneği soruşturmasında adı geçen isimler arasındaki para trafiği ve festival ihalesine ilişkin dikkat çeken iddialar dosyaya girdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.
Dosyaya eklenen rapora göre, 25 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Organizasyon Hizmet Alımı ihalesini resmi kayıtlarda Sur Müzik aldı.
Yaklaşık 38 milyon 212 bin TL bedelli olan ihalede, Sur Müzik firmasının paravan olarak kullanıldığı, organizasyonun ise fiilen Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait Koşan Adam Menajerlik & Organizasyon firması tarafından yürütüldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Şüpheli ve tanık ifadelerinde; ihaleye giren diğer firmaların da ana yüklenici ile organik bağının bulunduğu, festivalde sahne alan sanatçı ve sunucuların organizasyon için Koşan Adam firmasıyla anlaştığı, resmi ödemelerin ise Sur Müzik üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.
"PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR" İDDİASI
Eski Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ifadesinde, ihalenin gerçekte Koşan Adam'a verildiğini, Sur Müzik'in yalnızca kağıt üzerinde yer aldığını teklif veren diğer firmaların da Sur Müzik ile organik bağının bulunduğunu anlattı.
Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı da organizasyon sürecinde fiili muhataplarının Koşan Adam firması olduğunu, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "Tek muhatabınız Oğuz." dediğini öne sürdü.
Raporda, belediye bütçesinden organizasyon kapsamında yaklaşık 22,79 milyon TL fatura kesildiği, ancak festivalde yer alan sanatçı ve sunuculara ödenen toplam tutarın 1,93 milyon lira olduğu belirtildi.
Yine raporda, aradaki yaklaşık 20,86 milyon liralık farkın ticari teamüllere aykırı biçimde çok sayıda şirket ve şahıs hesabı üzerinden dolaştırıldığı, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirmesine yer verildi.
SANATÇILARA NE KADAR ÖDEME YAPILDI?
Rapora göre; Sena Şener için belediyeye 1 milyon lira, sanatçıya 50 bin lira, Can Bonomo için 2 milyon 250 bin lira, sanatçıya 250 bin lira, Sıla için 6 milyon 200 bin lira, sanatçıya 625 bin lira, Erdal Erzincan için 1 milyon 750 bin lira, sanatçıya 37 bin 500 lira, Melek Mosso için 3 milyon 500 bin lira, sanatçıya 312 bin 500 lira ödeme yapıldığı belirlendi.
Festivalde sunucu olarak katılan Mutlu Ulusoy da tanık olarak ifade verdi. Ulusoy, Festival sonrasında Şile Belediyesi'nde işe başladığını, iki ay görev yaptıktan sonra istifa ettiğini anlattı.
Ulusoy, Berkant Acil'in alamadığı hak edişleri almak için belediye başkanıyla görüştüğünü anlattı.
YELİZ KAYA VE ACİL'İN WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA
MASAK incelemelerinde Yeliz Kaya ile Berkant Acil arasında milyonlarca liralık para hareketi bulunduğu, Kaya'nın hesaplarında toplam 175 milyon liralık nakit işlem hacmi tespit edildi.
Yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin Berkant Acil'in bu işlemlerinin Haluk Levent'in verilen hatır çeklerinin ödemesi olduğunu söylediği yer aldı.
Dosyaya giren Yeliz Kaya ve Berkant Acil arasındaki WhatsApp yazışmalarında ise Acil'in, Kaya'yı çekler ve finansal işlemler konusunda uyardığı, yazışmalarda dernek kaynaklarının kişisel borçlar için kullanıldığına dair iddiaların geçtiği yer aldı.
Soruşturmanın, kara para aklama ve kamu kaynağının usulsüz kullanımı şüpheleri çerçevesinde genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.
4 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI
Sur Müzik’in sahibi Mehmet Sait Köse'nin ifadesinde; ihalenin kendi şirketi üzerinden alınması teklifinin Berkant Acil ve Arif Sevik'ten geldiğini, belediye ile görüşmeleri iş takipçisi Arif Sevik'in yürüttüğünü söylediği öğrenildi.
Köse'nin ifadesinde ayrıca, yaklaşık 13 milyon liralık hakediş ödemesinin yapılması karşılığında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adına 4 milyon lira rüşvet talep edildiğini öne sürdüğü kaydedildi.