Silivri'de acı bekleyiş. Kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor
07.09.2026 10:55
Marmara Denizi'nde Alsu isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül günü meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.
Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı.
Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine denizde başlatılan arama kurtarma çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.
GEMİNİN ENKAZI TESPİT EDİLDİ
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın dördüncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi.
Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.
AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri sahilinde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor.
Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.
KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
Silivri açıklarındaki gemi kazasının bilirkişi raporu, önemli bilgiler içeriyor.
Kazanın hemen ardından yapılan açıklamalar Alsu'nun, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasına neden olduğuna, uyarıya rağmen bir dizi tehlikeli manevra yaptığına yönelikti.
Hazırlanan ilk bilirkişi raporu, iki geminin de personel ve seyir cihazlarında sorun yaşadığını, kazanın neredeyse kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
Raporda kazanın gelişimi şöyle özetlendi;
- Kaza anında Alsu gemisinde 3. Kaptan olarak Murat Evciman görevliydi. Bu görev Evciman'ı bu gemideki ilk vardiya nöbetiydi. Evciman gemideki seyir cihazlarını tanımıyordu.
- Alsu gemisinde saat 03.10'de görevli bir stajyer gözcü vardı. Bu sırada kaptan dahil bütün personel uyuyordu.
- Kaptan Ahmet Eraslan da uyuyordu ve saat 03.20 gibi uyanarak durumu anlamaya çalıştı.
HANGİ GEMİ, HANGİ MANEVRAYI YAPTI?
Bilirkişi raporunda iki geminin kaza öncesi manevralarına da yer verildi.
Raporda manevraların dakika dakika gelişimi şöyle aktarıldı:
- Kazadan kısa süre önce, saat 03.08 sıralarında Tuğberk İmamoğlu gemisi, AIS verisi göndermiyordu. Bu cihaz, otomatik tanımlama sistemi olarak biliniyor ve geminin rotasını çevredeki gemilere bildiriyor. İmamoğlu gemisi bu veriyi göndermediği için çevredeki gemiler için görünmez ve tanınmaz hale geldi.
- Kazadan 5 dakika önce, yani saat 03.08 ile 03.09 arasında, Alsu gemisindeki 3. Kaptan Evciman, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle temasa geçti. Tuğberk İmamoğlu, Alsu'dan “iskeleye kaçmasını” yani dümeni sola kırmasını istedi.
-Alsu bu istek üzerine, rotasını kendi soluna doğru çevirmeye başladı.
-Alsu rotasını çevirirken Tuğberk İmamoğlu ECDIS sisteminden kayboldu. Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemi olarak bilinen bu sistem, haritalar yerine kullanılıyor.