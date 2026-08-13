Silivri'de tarla yangını. TEM Otoyolu çift yönlü kapatıldı, alevler yerleşim yerine yakın
13.08.2026 16:27
Son Güncelleme: 13.08.2026 16:31
Silivri'de yerleşim alanına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatılırken alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
TEM Otoyolu Silivri mevkisinde yerleşim alanına yakın noktada bulunan otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
ALEVLER YERLEŞİM YERİNE YAKIN
İstanbul'un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.
İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için karadan çalışma yürütürken, hava unsurları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
TEM OTOYOLU KAPATILDI
Yangın nedeniyle Silivri TEM Otoyolu, Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu.
Bölgede araç yoğunluğu oluştu.
KARBEY DİNLEME TESİSİ BOŞALTILDI
Yangın TEM Otoyolu'na kadar ilerlerken Karbey dinleme tesisi, bir çiftlik ve bir yediemin hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmaktadır.