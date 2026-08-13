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Silivri'de tarla yangını. TEM Otoyolu çift yönlü kapatıldı, alevler yerleşim yerine yakın

13.08.2026 16:27

Son Güncelleme: 13.08.2026 16:31

AA

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Silivri'de yerleşim alanına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatılırken alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Silivri'de tarla yangını. TEM Otoyolu çift yönlü kapatıldı, alevler yerleşim yerine yakın
DHA

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde yerleşim alanına yakın noktada bulunan otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

ALEVLER YERLEŞİM YERİNE YAKIN 1
IHA

ALEVLER YERLEŞİM YERİNE YAKIN

İstanbul'un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

 

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

Silivri'de tarla yangını. TEM Otoyolu çift yönlü kapatıldı, alevler yerleşim yerine yakın 2
Anadolu Ajansı

İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için karadan çalışma yürütürken, hava unsurları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

 

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

TEM OTOYOLU KAPATILDI 3
Anadolu Ajansı

TEM OTOYOLU KAPATILDI

Yangın nedeniyle Silivri TEM Otoyolu, Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu.

 

Bölgede araç yoğunluğu oluştu. 

KARBEY DİNLEME TESİSİ BOŞALTILDI 4
Anadolu Ajansı

KARBEY DİNLEME TESİSİ BOŞALTILDI

Yangın TEM Otoyolu'na kadar ilerlerken Karbey dinleme tesisi, bir çiftlik ve bir yediemin hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmaktadır.

 

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