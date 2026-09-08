Silivri'de umutlu bekleyiş: Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettebat için çalışmalar devam ediyor
08.09.2026 16:16
Marmara Denizi'nde Alsu isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Silivri ilçesinin 18 mil güneyinde 2 Eylül günü Alsu isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları yedinci gününe girdi.
ROV cihazıyla sürdürülen çalışmalarda, geminin yaşam mahallinin bulunduğu bölümün çıkarılmasına yönelik de değerlendirmeler yapılıyor.
AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Silivri sahilinde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde bekleyen kayıp mürettebatın yakınları, gelecek iyi haberi bekliyor.
Tuğberk İmamoğlu gemisinde güverte lostromosu (reis) olarak görev yapan Nidai Duman’ın kızı Süreyya Keleş, dün akşam Silivri Kaymakamı Murat Eren'in batık geminin bulunduğu yerden çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda bir firmayla görüştüğünü kendilerine söylediğini belirtti.
Bu açıklamanın kendilerine umut verdiğini belirten Süreyya Keleş, "En azından orada şu anda hala biri var mı yok mu bilinmiyor. ROV cihazı devam ediyor çalışmalarına ama en azından o yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi, bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan şeye, analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu. Tabii bu da bizim için büyük bir umut oldu. O yüzden bekliyoruz, beklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Kendilerine mürettebattan üç kişinin güvertede olduğunun söylendiğini anlatan Keleş, "Gecenin 03.00'ü olduğu için tahminler 7 kişinin de istirahat halinde olduğu. Eğer o alan belli bir seviyeye çıkartılırsa en azından orada birileri var mı yok mu daha net görüp, öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.
BABASININ SON SEFERİYDİ
"Babam güverte reis diyorlar. Muhtemelen güvertedeki o 3 kişiden bir kişi tahminimce babamdır." diyen Keleş, şöyle devam etti:
"- Gemi hayatı 27-28 yıl civarında ama bu firmada 10 yıla yakındır çalışıyordu. Bu son seferiydi babamın. Yani herkese, tüm herkese aynısını söylemişti. Ve geçen hafta bugün son konuşmamızda da aynısını demişti. 'Ben geliyorum, merak etme. Telefonum açık, ne zaman canın isterse ara' demişti. Son konuşmamız geçen hafta bugün olmuştu."