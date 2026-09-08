Silivri'de umutlu bekleyiş: Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettebat için çalışmalar devam ediyor

Bu açıklamanın kendilerine umut verdiğini belirten Süreyya Keleş, "En azından orada şu anda hala biri var mı yok mu bilinmiyor. ROV cihazı devam ediyor çalışmalarına ama en azından o yaşam mahallinin yukarı çıkarılabilmesi, bir bot ve balon sisteminden bahsetti. Tamamıyla o firmadan gelecek olan şeye, analize bağlı. Bize açıklanan son bilgi bu. Tabii bu da bizim için büyük bir umut oldu. O yüzden bekliyoruz, beklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kendilerine mürettebattan üç kişinin güvertede olduğunun söylendiğini anlatan Keleş, "Gecenin 03.00'ü olduğu için tahminler 7 kişinin de istirahat halinde olduğu. Eğer o alan belli bir seviyeye çıkartılırsa en azından orada birileri var mı yok mu daha net görüp, öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.