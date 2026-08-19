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Sındırgı'da orman yangını. Ekipler olay yerinde

19.08.2026 14:55

DHA

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Balıkesir Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sındırgı'da orman yangını. Ekipler olay yerinde
DHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı. 

 

Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. 

 

Sındırgı'da orman yangını. Ekipler olay yerinde 1
DHA

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. 

 

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de destek veriyor. 

Sındırgı'da orman yangını. Ekipler olay yerinde 2
DHA

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.