Sındırgı'da orman yangını. Ekipler olay yerinde
19.08.2026 14:55
Balıkesir Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de destek veriyor.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.