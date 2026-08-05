Sinem Dedetaş tutuklanmıştı. Üsküdar Belediyesinde başkanvekili seçiliyor

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimine gidildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak “rüşvet” ve “irtikap” suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için Üsküdar Belediye Meclisi bugün saat 08.00’de toplandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in de takip ettiği seçimde CHP grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise ise Dündar Ziya Gültekin’i aday gösterdi.