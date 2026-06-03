Sınıfta kalınca müdür yardımcısına mesaj attı, mahkeme okulunu değiştirdi

İstanbul'da Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Ö.A. (49), sınıfta kalacağı için kendisini mesajla tehdit eden bir öğrenciden şikayetçi oldu.

Ö.A, Tuzla Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği ifadesinde, geçen sene 8 dersi geçemeyen 11. sınıf öğrencisi H.D'nin, haziran ve eylül aylarında yapılan sorumluluk sınavlarında 7 dersten başarılı olduğunu ancak edebiyat dersinden sınıfta kaldığını belirtti.