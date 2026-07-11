Sınır kapısında büyük sevinç: "İki yıldır içimde tutuyorum sevincimi, hep bu anı bekledim"

Fransa'dan gelen Bayram Kemertaş, dün sabah saatlerinden bu yana yolculuk yaptıklarını ve 5 ülke geçerek Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi.

Tatilini memleketi Aksaray'da geçireceğini belirten Kemertaş, "Sınırdan geçerken çocuğum 'Baba bayrağı bir an evvel ver, iki yıldır içimde tutuyorum sevincimi, hep bu anı bekledim.' diyor. Bu anlatılmaz bir duygu. Şu çocuğun sevincine bakın. Bu çocuk burada yaşamadı ama sanki sürekli buradaymış gibi. Memleket bambaşka." dedi.