Sipariş bebek operasyonunda yeni tartışma. Doğuran mı "anne", yoksa yumurta sahibi mi?

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı şebeke, genç kadınları para karşılığında üreme hücrelerini almak için yurt dışına gönderdiği tespit edildi.

Kadın yumurtaları tüp bebek tedavisi isteyen çiftlere satılıyordu. İddiaya göre soruşturma, şebekenin lideri olan kadının durumdan şüphelenen eşi tarafından CİMER'e yapılan başvuruyla başladı.

Yapılan incelemelerde 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir örgüt lideri, beş örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla, dört seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

DONÖRLÜKTEN ÖRGÜT LİDERLİĞİNE

Örgüt lideri olduğu değerlendirilen şüpheli Hacer T.'nin ilk olarak donörlük yaptığı ve işlemin yollarını ayrıntılı öğrenmek suretiyle organizasyonun başına geçtiği tespit edildi. Zaman içerisinde sistemi öğrenen şüpheli daha fazla kazanç elde etmek amacıyla yeni kadınlar bulmak ve komisyon almak suretiyle donör sağlamaktan elde ettiği gelir ile ekonomik durumunu düzeltti.

Daha sonra bu işleri birlikte yaptığı ve ilaç temin ettiği, örgüt yöneticilerinden olan Muharrem Ş. ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, bu suretle ilaç temini ve donörlük faaliyetlerini tek çatı altında yürütmeye başladıkları belirlendi.

Ayrıca çetenin kadınların kan grubu, göz, saç ve ten renklerinin bulunduğu bir katalog hazırladığı ve bu bilgilerin çocuk sahibi olmak isteyen müşterilerle paylaşıldığı ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı.