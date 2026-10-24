Sipariş bebek soruşturmasında ifade ve mesajlar ortaya çıktı: "90 m2 çıkaran kızım var benim"

Soruşturma sürürken örgütün lideri olduğu iddia edilen Hacer T.'nin ifadesi ortaya çıktı.

31 yaşında iki çocuk annesi olduğu öğrenilen şüpheli, ifadesinde yaşını küçülttüğünü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

"HAKKIM YENDİ"

Donörlük amacıyla KKTC, Gürcistan ve Arnavutluk’a gittiğini iddia eden Hacer T., donörlüğe Emine Ç.'nin yönlendirmesiyle başladığını ve Kıbrıs'taki işlemlerden 15-20 bin lira aldığını dile getirdi. Hakkının yendiğini düşündüğünü ifade eden Hacer T., "Genelde aynı gün İstanbul'a dönerdim. Bu işlemlerde uçak bileti ve transfer işlemlerini klinik karşılardı. Ben bu işlemlerden Emine Ç.'den 15-20 bin lira kazanıyordum. Hakkımın yendiğini düşünüp bir daha Emine Ç. ile çalışmadım." dedi.

Zaman için farklı bağlantılar edindiğini ifadesinde belirten Hacer T., örgüt kurma ve üyelik suçlamalarını reddetti.

Şüpheli, bir ifadesinde belirli bir kadının işlemlerini takip etme karşılığında 100–150 euro aldığını iddia ederken başka bir anlatımında ise ücret almadığını söylemesi çelişkili ifadelerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yeni kadınlara ulaşmanın yolunun daha önce donörlük yapanların arkadaş çevresi olduğunu dile getiren Hacer T., kendisini başka bir adayla tanıştıran kişiye 100 euro verdiğini anlattı.