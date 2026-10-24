Sipariş bebek soruşturmasında ifade ve mesajlar ortaya çıktı: "90 m2 çıkaran kızım var benim"
24.10.2026 11:48
Kadınları yurt dışına götürüp yumurtalarını aldıktan sonra ve tüp bebek tedavisi gören ailelere satan çetenin lideri Hacer T. etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütün işleyişini anlattı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER üzerinden bir çetenin kadınları para karşılığında yumurtalarını satması için yurt dışına yönlendirdiği ihbarı üzerine soruşturma başlatmıştı.
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı şebeke, genç kadınları para karşılığında üreme hücrelerini almak için yurt dışına gönderiyordu. Kadın yumurtaları tüp bebek tedavisi isteyen çiftlere satılıyordu.
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere kadın yumurtası satan şebekeyi ele veren ise ihanet olmuş, örgüt lideri olduğu iddia edilen Hacer T.'nin boşanma aşamasındaki eşinin ihbarı ise polisi harekete geçirmişti.
Dosyaya giren yeni ayrıntılar da dikkat çekti.
REGL DÖNGÜSÜNE GÖRE TEKRARLANAN SEYAHATLER
Soruşturma kapsamında, Merve Ş. adlı şüphelinin 2023-2026 yılları arasında ağırlıklı olarak Kıbrıs’a, bir kez de Arnavutluk’a olmak üzere toplam 30 farklı tarihte yurt dışına seyahat ettiği belirlendi.
Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelerde, tekrarlayan seyahatlerin donör temini ve yurt dışındaki tüp bebek merkezlerinde üreme hücresi elde edilmesi iddialarıyla bağlantılı olabileceği anlaşıldı.
Seyahatlerin özellikle aynı ülkeye yönelmesi ve yıllar boyunca tekrarlanması, soruşturma kapsamında ortaya konulan donör temini ve yurt dışındaki kliniklerde üreme hücresi elde edilmesi iddialarıyla birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin donörlük faaliyetleri kapsamında hareket ettiği öne sürüldü. Bununla birlikte, yaklaşık 20 günlük regl döngüsü şeklinde tekrarlanan seyahatler bulunması da üreme hücresi satışı eylemlerinin gerçekleştiğini iddiasını kuvvetlendirdi.
Dosyada yer alan MASAK kayıtlarına göre Hacer T. ile Merve Ş. arasında karşılıklı para transferleri gerçekleşti.
Toplan 53 şüphelinin bulunduğu örgütte donörler de şüpheli olarak yer alıyor. Bazılarının hücre karşılığında ücret alırken yeni aday bularak komisyon da istediği öne sürüldü.
ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI
Soruşturma sürürken örgütün lideri olduğu iddia edilen Hacer T.'nin ifadesi ortaya çıktı.
31 yaşında iki çocuk annesi olduğu öğrenilen şüpheli, ifadesinde yaşını küçülttüğünü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.
"HAKKIM YENDİ"
Donörlük amacıyla KKTC, Gürcistan ve Arnavutluk’a gittiğini iddia eden Hacer T., donörlüğe Emine Ç.'nin yönlendirmesiyle başladığını ve Kıbrıs'taki işlemlerden 15-20 bin lira aldığını dile getirdi. Hakkının yendiğini düşündüğünü ifade eden Hacer T., "Genelde aynı gün İstanbul'a dönerdim. Bu işlemlerde uçak bileti ve transfer işlemlerini klinik karşılardı. Ben bu işlemlerden Emine Ç.'den 15-20 bin lira kazanıyordum. Hakkımın yendiğini düşünüp bir daha Emine Ç. ile çalışmadım." dedi.
Zaman için farklı bağlantılar edindiğini ifadesinde belirten Hacer T., örgüt kurma ve üyelik suçlamalarını reddetti.
Şüpheli, bir ifadesinde belirli bir kadının işlemlerini takip etme karşılığında 100–150 euro aldığını iddia ederken başka bir anlatımında ise ücret almadığını söylemesi çelişkili ifadelerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Yeni kadınlara ulaşmanın yolunun daha önce donörlük yapanların arkadaş çevresi olduğunu dile getiren Hacer T., kendisini başka bir adayla tanıştıran kişiye 100 euro verdiğini anlattı.
YÜKSEK HÜCRE SAYISI ÜCRET PAZARLIĞINDA
Hacer T.'nin ortaya çıkan mesajlarından "90 m2 çıkaran kızım var benim. Herkes hakkı neyse onu alıyor" dediği görüldü. Aynı konuşma dizisinde 58 m2 için bin 400 euro , 50 m2 için bin 250 euro ödendiğini ortaya çıktı.
Şüphelinin, donörün daha yüksek ücret talebine karşın da diğer kadınların hücre sayılarını ve aldıkları tutarları örnek göstererek yanıt verdiği görüldü.
M2'NİN ANLAMI NE?
Mesajdaki “m2”, yumurtanın olgunluk aşamasına ilişkin sayım olarak kullanılıyor; tıbbi kullanımda MII olgunlaşmış oosit aşamasını ifade ediyor. Hacer T.'nin başka bir mesajda 77 yumurta, toplanan 42 oosit ve henüz belli olmayan m2 sayısını ayrı ayrı andığı da belirlenirken sayıların aynı ölçü gibi toplanmadığı anlaşıldı.
AYNI DONÖRÜN ÇOCUKLARI BİRBİRİNİ TANIMADAN BÜYÜYEBİLİR
Aynı donörün yumurtaları ve farklı erkeklerin spermleriyle doğan çocuklar, anne bir olduğu için kardeş oluyor. Kimlik ve işlem kayıtları birbirine bağlanamıyorsa, genetik yakınlığını bilmeyen kişilerin ileride ilişki kurması veya evlenmesi riski ortaya çıkabilir.
Bu risk, aynı donörün farklı merkezlerde tekrar kullanılması ve kayıtların ülkeler arasında izlenememesiyle ilgilidir. İfadelerde yer alan iddialara göre, gerçekleşmiş bir kardeş evliliği veya doğan çocukların toplam sayısı yer almıyor. Genetik kökenin bilinmemesi, aile sağlık öyküsüne ulaşmayı ve olası kardeşleri tanımayı da zorlaştırabiliyor.
SAYI PAZARLIĞININ TIBBİ KARŞILIĞI
İlaçla yumurtalık uyarımı ve yumurta toplama; aşırı uyarılma sendromu, kanama, enfeksiyon ve yumurtalığın dönmesi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Ağrı ve şişlik anlatan donör için belirli bir komplikasyon tanısı açıklanmıyor. Yüksek hücre sayısı beklentisi ve tekrarlanan katılım, sağlık takibinin önemini artırıyor.
Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM), donör başına toplam altı uyarım ve toplama döngüsüyle sınırlama öneriyor. Bu, yıllık altı işlem önerisi değil; tekrarlanan işlemlerin biriken risklerini azaltmayı amaçlayan toplam sınır. Uzun dönem donör takibine ilişkin veriler ise sınırlı.