Şişe başına ödeme yapılıyor, uzun kuyruklar oluştu. "Vatandaşımıza 4,5 milyon TL kazandırdık"
03.07.2026 20:43
Son Güncelleme: 03.07.2026 20:48
Atılan her şişe başına 1 lira verilen DOA sistemine ilgi yoğun oldu. Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların bu sistemi sevdiğini dile getiren Bakan Kurum, “Sadece iki günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek; Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek" dedi.
Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya konulan Depozito İade Sistemi’ne (DOA) vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İstanbul’da ve birçok ilde bazı depozito iade makinelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
ŞİŞE BAŞINA 1 TL VERİLİYOR
Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, iade edilen her bir plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşlara 1 lira teşvik ödemesi yapılıyor.
Uygulama kapsamında makinelere bırakılan ambalajlar geri dönüşüm zincirine kazandırılırken, hak edilen bedeller vatandaşların e-cüzdan hesaplarına aktarılıyor.
Vatandaşlar, hesaplarında biriken bu bakiyeleri daha sonra anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekebiliyor.
UZUN SIRALAR OLUŞTU
Sistemin devreye girmesiyle birlikte iade istasyonlarında hareketlilik yaşandı.
Atıklarını nakde çevirmek isteyen vatandaşlar, makinelerin önünde sıra oluşturdu. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri plastik, cam şişe ve alüminyum kutuları tek tek makinelere okutarak sisteme dahil etti.
BAKAN KURUM: MİLLETİMİZ DOA'YI ÇOK SEVDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarla ilgili konuştu.
“Milletimiz DOA'yı çok sevdi” diyen Kurum, “Sadece iki günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek; Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabi sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.