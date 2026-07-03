Şişe başına ödeme yapılıyor, uzun kuyruklar oluştu. "Vatandaşımıza 4,5 milyon TL kazandırdık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarla ilgili konuştu.

“Milletimiz DOA'yı çok sevdi” diyen Kurum, “Sadece iki günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek; Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabi sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.