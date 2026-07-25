Şişli’de binanın duvarı çöktü, mahalleli deprem oldu zannetti

Bir işletmede çalışan Ceylan Ceylan, "Bir anda şiddetli bir gürültü geldi ve biz deprem oldu zannettik. Ama meğer yan binamızın balkonu çöktü. Ve demirler bizim odaya da zarar verdi, duvarlara zarar verdi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi 'deprem oldu' diye aşağıya indi." diye konuştu.