Şişli’de binanın duvarı çöktü, mahalleli deprem oldu zannetti
25.07.2026 20:18
Şişli’de 6 katlı binanın 3’üncü katındaki duvar çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar meydana geldi. Yan binada çalışanlar şiddetli gürültü nedeniyle deprem olduğunu zannetti.
Halaskargazi Mahallesi Kuyumcu İrfan Sokak’ta, daha önce yıkılan bir binanın bitişiğindeki daire duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarı yıkılan dairede hasar meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri yıkılan alana gelerek olayla ilgili tutanak tuttu.
Duvarı çöken dairede 97 yaşında bir kadının yalnız yaşadığı ve şu an yazlıkta olduğu öğrenildi.
“BİZ DEPREM OLUYOR SANDIK”
Bir işletmede çalışan Ceylan Ceylan, "Bir anda şiddetli bir gürültü geldi ve biz deprem oldu zannettik. Ama meğer yan binamızın balkonu çöktü. Ve demirler bizim odaya da zarar verdi, duvarlara zarar verdi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi 'deprem oldu' diye aşağıya indi." diye konuştu.
Ceylan, diğer bina yıktıktan sonra 3-4 aydır hiç kimsenin gelmediğini ve birçok kişinin mağdur olduğunu belirtti.